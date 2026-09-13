Има ли фаворит в дербито на Манчестър?

Голямото манчестърско дерби отново е на дневна ред. Манчестър Юнайтед приема Манчестър Сити в среща от 4-тия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят е днес от 18:30 часа на стадион "Олд Трафорд". Срещата обещава много емоции и може да даде насока на сезона на двата тима.

Манчестър Сити започна кампанията си по перфектен начин и заема 1-во място в класирането с пълен актив от 9 точки след първите 3 мача и голова разлика 7:2. Воденият от Енцо Мареска тим записа поредица от победи в първенството срещу Борнемут (2:1), Кристъл Палас (4:1) и Ковънтри (1:0), а през седмицата надделя и над Порто с 2:0 в Шампионската лига.

От своя страна, Манчестър Юнайтед се намира на 11-та позиция с 4 точки (1 победа, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 7:6. Момчетата на Майкъл Карик започнаха с изненадващо поражение с 0:2 от Хъл Сити, след което разгромиха Ипсуич с 5:2 и завършиха 2:2 при гостуването си на Евертън. През седмицата "червените дяволи" постигнаха убедителен успех с 4:0 над Сабах в Шампионската лига.

В състава на домакините с контузии са Матайс де Лихт, Том Хийтън и Мануел Угарте. Карлос Балеба и Амад Диало до последно ще са под въпрос за двубоя.

В лагера на Манчестър Сити основната липса е крилото Жереми Доку, който все още се възстановява от контузия в прасеца. Мениджърът Енцо Мареска потвърди, че мачът идва твърде рано за него. Позитивната новина за гостите е завръщането на Нико О'Райли, който е напълно възстановен от проблемите с гърба и е на разположение за селекция.

В исторически план двата отбора са изиграли 198 мача помежду си във всички турнири, като Манчестър Юнайтед има предимство с 81 победи срещу 62 за Манчестър Сити, а равенствата са 55.



Юнайтед спечели последния шампионатен мач през януари 2026 г. с 2:0, докато Сити триумфира с 3:0 през септември 2025 г. Двубоят през април 2025 г. завърши без голове 0:0, а през декември 2024 г. Юнайтед спечели като гост с 2:1.

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