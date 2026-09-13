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  3. Ще спечели Ландо Норис трета победа за 4 състезания?

Ще спечели Ландо Норис трета победа за 4 състезания?

  • 13 сеп 2026 | 07:54
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Световният шампион Ландо Норис ще се опита да спечели своята трета победа в последните четири състезания във Формула 1 по време на днешната Гран При на Испания в Мадрид, в която британецът ще стартира от полпозишъна.

Ландо Норис шокира Антонели и грабна полпозишъна в Мадрид
Ландо Норис шокира Антонели и грабна полпозишъна в Мадрид

Самият той призна след края на квалификацията, че е шокиран от първото си място, което той постигна, след като изпревари с 0.011 секунди Андреа Кими Антонели. Лидерът в шампионата, който е на гребена на вълната след паметната си победа у дома преди седмица, ще потегли втори в преследването на своя осми успех от началото на годината.

Норис: Полпозишънът е шок за нас!
Норис: Полпозишънът е шок за нас!

Зад Норис и Антонели на втората редица ще застанат Макс Верстапен и победителят от първото състезание за годината в Испания – Люис Хамилтън, който през юни спечели Гран При на Барселона. Неговият съотборник Шарл Леклер ще оглави третия ред пред Джордж Ръсел, Оскар Пиастри, Лиам Лоусън, Франко Колапинто и Арвид Линдблад, които ще оформят топ 10 на стартовата решетка.

Двамата представители на домакините – Фернандо Алонсо и Карлос Сайнц, ще стартират съответно 17-ти и 20-ти. Първоначално Сайнц трябваше да потегли от 17-то място, но беше наказан с три позиции заради блокиране срещу Валтери Ботас в квалификацията и ще застане на 20-то място.

Карлос Сайнц мина с три места назад на старта
Карлос Сайнц мина с три места назад на старта

Състезанието за Гран При на Испания, 14-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за 16:00 часа българско време днес и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Sportal.bg

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