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Здрав сблъсък в "Овча купел"

  • 13 сеп 2026 | 07:30
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Здрав сблъсък в "Овча купел"

Славия и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в сблъсък от 9-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" е от 15:15 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Към момента разликата между двата отбора е само една точка. Тимът на Ратко Достанич заема шестото място, докато "соколите" се намират на осмата позиция във временното класиране. В последния кръг столичани се завърнаха на победния път, след като спечелиха с минималното 1:0 гостуването си на Дунав. Момчетата на Васил Петров пък са в серия от пет поредни срещи без успех, но значително подобриха представянето си под ръководството на Васил Петров. След раздялата с Ясен Петров Спартак записа две равенства - срещу Лудогорец (1:1) и ЦСКА (1:1). 

В последния ден на трансферния прозорец Славия преотстъпи нападателя Марко Милетич в Марек и в същото време привлече Валери Божинов-младши.

Славия привлече сина на Валери Божинов
Славия привлече сина на Валери Божинов

Варненци също бяха доста активни и се подсилиха с Едсон Силва и Чидера Окох от Ботев (Пловдив). Георги Трифонов пък ще играе под наем във Фратрия. Добрата новина е, че защитникът Димо Кръстев вече е готов на 100%. От началото на сезона той попадна само веднъж в групата за мач, но старият мускулен проблем отново се обади и му попречи да запише игрови минути през настоящата футболна кампания.

Защитник на Спартак готов на 100% за игра
Защитник на Спартак готов на 100% за игра

Последният двубой между двата отбора на стадиона в квартал "Овча купел" завърши с категорична победа с 4:0 за домакините.

23 Славия 4:0 Спартак (Варна)

Славия - Спартак (Варна)

Начало: 15:15 часа
Съдия: Георги Кабаков
Стадион: "Александър Шаламанов", София

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