Фарке с добри новини за Илия Груев

Илия Груев е все по-близо до това да се завърне в игра за Лийдс, след като в последните четири месеца се възстановяваше от контузия в коляното, която получи по време на тренировка в края на април. Българинът вече тренира втора седмица с отбора и според своя мениджър изглежда в много добро физическо състояние. Фарке иска Груев първо да понатрупа минути с отбора до 21 година, преди да заиграе с първия тим, но призна, че ако има нужда, няма да се поколебае да използва Футболист №1 на България за миналата година още сега. В неделя йоркширци приемат Брентфорд и ще се опитат да продължат с добрата си серия, след като вече постигнаха две победи от началото на новия сезон.

"След дългосрочната си контузия Илия тренира вече втора седмица с отбора, така че е все по-близо. Новините са добри и за Гудмундсон и Ньонто, които този следобед ще се присъединят към отборните тренировки за първи път след контузиите си. След това трябва да изчакаме и да видим как ще реагират телата им. Има само около два дни до мача, но новините са добри. В момента всички играчи са на разположение.

Илия пропусна около четири месеца, така че трябва да решим. Физически той е все по-близо, изглежда добре на тренировките. Обикновено бихте дали на играч повече минути в отбора до 21 години, но той е опитен и ако имам нужда от него, няма да имам проблеми. Не е нужно обаче да бързаме, защото всички са на разположение.“

💬 𝗗𝗙 𝗼𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗻𝗲𝘄𝘀: “Ilia is in his second week of training with the team and is getting closer. Gudmundsson and Gnonto will join us this afternoon for the first time.” pic.twitter.com/4McfrdMZUi — Leeds United (@LUFC) August 28, 2026

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