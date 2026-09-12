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  3. Седем от Ювентус (Малчика) играха 13 минути срещу Янтра (Полски Тръмбеш)

Седем от Ювентус (Малчика) играха 13 минути срещу Янтра (Полски Тръмбеш)

  • 12 сеп 2026 | 23:20
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Седем от Ювентус (Малчика) играха 13 минути срещу Янтра (Полски Тръмбеш)

След като не се яви за първите си два мача от първенството, днес Ювентус (Малчика) стартира срещу гостуващия му Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига обаче продължи по-малко от четвърт час. Домакините започнаха със състав от седем футболисти. За Янтра вкараха по веднъж Момчил Кузманов, Тони Маречков, Калоян Илиев и Мирослав Кръстев. При 0:4, в 13-ата минута, играч на Ювентус (Малчика) се контузи и напусна терена. Според официалните правила на ФИФА, съдията е длъжен да прекрати футболен мач, ако в единия от отборите останат по-малко от седем футболисти на терена. Това и направи Мирослав Михайлов, рефер на днешната среща.

Снимка: yantra1923.com

Съставът на ФК Ювентус-95 (Малчика)

12. Велислав Иванов - вратар

29. Мартин Милков - капитан

20. Любомир Петров

96. Нурсай Десиславов

5. Илин Каменов

24. Александър Младенов

10. Кирил Георгиев

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