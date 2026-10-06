Гол след гол: Вижте всички попадения от осмия кръг в Елитната група до 16 години

Осмият кръг в Елитната група до 16 години предложи общо 22 попадения в седемте завършили срещи. Във всеки от двубоите имаше голове, а четири отбора запазиха вратите си без попадение.

Най-убедителната победа постигна Лудогорец, който се наложи с 5:0 над Септември. Етър победи Пирин с 3:0, Черноморец 1919 спечели със същия резултат срещу Черно море, а ЦСКА 1948 надделя с 3:0 при гостуването си на Славия.

Национал постигна успех с 2:0 над ЦСКА, Дунав победи Арда с 3:1, а единственото равенство в кръга бе между Локомотив (Пловдив) и Левски – 1:1.

Срещата между Ботев (Пловдив) и Академик (Пловдив) беше отложена.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички 22 попадения от завършилите срещи в осмия кръг на първенството.

Насладете се на головете от осмия кръг в Елитната група до 16 години!

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