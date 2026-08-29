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Отложен мач на Северозапад

  • 29 авг 2026 | 08:58
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Отложен мач на Северозапад

Насроченият за днес от 18:00 часа двубой в с.Малчика между местния Ювентус и Партизан (Червен бряг) няма да се проведе. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

От двата клуба излязоха с изявления в сайтовете си за отлагането на мача.

Ювентус (Малчика)

Ювентус (Малчика) отложи първия си мач за сезон 2026/27 в Северозападната Трета лига.

В двубой от втория кръг на шампионата тимът трябваше да приеме Партизан (Червен бряг) утре, 29-ти август, от 18 часа.

Финансовите затруднения, породени и от липсата на достатъчна помощ от Община Левски.

Клубът ще направи всичко възможно да стартира сезона от следващия кръг, когато трябва да гостува на Етър II (Велико Търново).

Партизан (Червен бряг)

Уважаеми привърженици,

Уведомяваме Ви, че срещата от 2-рия кръг на Трета лига – Северозападна група, сезон 2026/2027 г., между отборите на ФК „Ювентус-95“ – с. Малчика и ОФК „Партизан“ – гр. Червен бряг, няма да се състои.

Причината е липсата на необходимия брой картотекирани състезатели от ФК „Ювентус-95“ – с. Малчика.

Очакваме допълнителна информация от компетентните органи относно служебното оформяне на резултата от срещата.

Благодарим на всички наши привърженици за подкрепата!

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