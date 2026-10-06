Реновират терена на стадиона в Горна Оряховица

На официалния терен на стадион "Локомотив" в Горна Оряховица стартира цялостен процес по топдресинг и реновиране на тревното покритие, насочен към подобряване на качеството, плътността и устойчивостта на тревата. Работата се извършва поетапно в следната последователност:

Косене → вертикулиране по дължина → косене → вертикулиране по ширина → косене → аериране → подсяване → третиране срещу мравки и гъбични заболявания → опесъчаване → финишно подравняване с гума.

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Това е комплексна процедура, която подпомага възстановяването на тревния слой, подобрява достъпа на въздух, вода и хранителни вещества до кореновата система и създава предпоставки за по-здрава, плътна и равномерна тревна настилка. Същият процес ще бъде извършен и на тренировъчния терен в Долна Оряховица, където вертикулирането вече е приключило. Такава дейност е извършена и на терена в "Захарни заводи".

Продължава последователната работа по подобряване на футболната инфраструктура и условията за подготовка на представителния отбор и детско-юношеската школа на Локомотив (Горна Оряховица).

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