Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)

Реновират терена на стадиона в Горна Оряховица

  • 6 окт 2026 | 14:50
  • 408
  • 0

На официалния терен на стадион "Локомотив" в Горна Оряховица стартира цялостен процес по топдресинг и реновиране на тревното покритие, насочен към подобряване на качеството, плътността и устойчивостта на тревата. Работата се извършва поетапно в следната последователност:

Косене → вертикулиране по дължина → косене → вертикулиране по ширина → косене → аериране → подсяване → третиране срещу мравки и гъбични заболявания → опесъчаване → финишно подравняване с гума.

Локомотив (Горна Оряховица) обърна Национал в София и продължава за Купата
Локомотив (Горна Оряховица) обърна Национал в София и продължава за Купата

Това е комплексна процедура, която подпомага възстановяването на тревния слой, подобрява достъпа на въздух, вода и хранителни вещества до кореновата система и създава предпоставки за по-здрава, плътна и равномерна тревна настилка. Същият процес ще бъде извършен и на тренировъчния терен в Долна Оряховица, където вертикулирането вече е приключило. Такава дейност е извършена и на терена в "Захарни заводи".

Продължава последователната работа по подобряване на футболната инфраструктура и условията за подготовка на представителния отбор и детско-юношеската школа на Локомотив (Горна Оряховица).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА поздрави един от емблематичните си нападатели

ЦСКА поздрави един от емблематичните си нападатели

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 275
  • 0
Левски пусна заявките за гостуването на НЕК Ниймеген

Левски пусна заявките за гостуването на НЕК Ниймеген

  • 6 окт 2026 | 15:32
  • 367
  • 0
Гол след гол: Вижте всички попадения от осмия кръг в Елитната група до 16 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от осмия кръг в Елитната група до 16 години

  • 6 окт 2026 | 14:16
  • 430
  • 0
Билетите за Лудогорец - Арда в продажба от утре

Билетите за Лудогорец - Арда в продажба от утре

  • 6 окт 2026 | 14:08
  • 498
  • 4
Ботев (Пловдив) пусна билети за правостоящи за мача със Славия

Ботев (Пловдив) пусна билети за правостоящи за мача със Славия

  • 6 окт 2026 | 13:04
  • 734
  • 3
Анжело Кючуков: Важно беше да доведем Черно море

Анжело Кючуков: Важно беше да доведем Черно море

  • 6 окт 2026 | 10:04
  • 1050
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 1671
  • 4
Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

  • 6 окт 2026 | 13:18
  • 7136
  • 24
Победата вече не търпи отлагане

Победата вече не търпи отлагане

  • 6 окт 2026 | 07:45
  • 15268
  • 174
Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

  • 6 окт 2026 | 11:12
  • 9133
  • 41
Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

  • 6 окт 2026 | 09:59
  • 6174
  • 6
Левски подновява преговорите с трима основни играчи

Левски подновява преговорите с трима основни играчи

  • 6 окт 2026 | 09:10
  • 8255
  • 4