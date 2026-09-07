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Позицията на Ювентус (Малчика)

  • 7 сеп 2026 | 14:22
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Позицията на Ювентус (Малчика)

Ювентус (Малчика) все още не е стартирал участието си в започналия вече сезон. Според програмата, отборът почиваше в първия кръг на Северозападната Трета лига. Не се яви обаче за следващите два мача от шампионата, съответно срещу Партизан (Червен бряг) и втория отбор на Етър (Велико Търново).

От Ювентус (Малчика) излязоха с позиция на клубния си сайт. Sportal.bg я публикува без редакторска намеса.

С огромно съжаление и чувство на разочарование сме принудени да обявим, че на ФК „Ювентус Малчика“ най-вероятно няма да му бъде позволено участие във „В“ група.

Това решение зависи от Зоналния съвет на БФС Велико Търново. За нас футболните хора от село Малчика стоят много труд, време, средства и усилия, които през годините са се опитвали да запазят футбола жив в нашето населено място.

За съжаление, срещнахме неангажираност от страна на общинския кмет и кмета на селото, които не успяха да покажат необходимата подкрепа и отношение към развитието и бъдещето на футбола в селото. Един футболен клуб не може да съществува и да се развива сам — необходима е подкрепа, отношение и реална ангажираност.

Не можем да подминем и липсата на достатъчна подкрепа от страна на местната общност. Футболът не е само 11 играчи на терена. Футболът е публика, емоция, принадлежност и общност.

Не търсим виновни. Търсим отговорност.

Благодарим от сърце на всички футболисти, треньори, доброволци и хора, които са заставали зад отбора и са давали всичко от себе си за емблемата на „Ювентус „Малчика.

Отказът от „В“ група не е отказ от футбола. Това е резултат от обстоятелствата, в които клубът беше оставен да се справя сам.

Оттук нататък остават само двата детски отбора на „Ювентус Малчика“, които ще продължат да защитават емблемата на клуба и да представят „Ювентус „Малчика с достойнство.

Завинаги „Ювентус „Малчика.

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