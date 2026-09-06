Янтра (Полски Тръмбеш) с първа загуба

Янтра (Полски Тръмбеш) загуби с 0:2 като домакин от Академик (Свищов) в мач от третия кръг на Северозападната Трета лига. Старши треньорът на домакините Петър Кръстев имаше сериозни кадрови проблеми и записа резервен вратар и само четирима полеви футболисти на резервната скамейка.

Двубоят започна кошмарно за домакините от Полски Тръмбеш, които допуснаха гол още в 1-ата минута. Мартин Станчев се разписа за гостите от Свищов, след като получи асистенция от Кристиян Иванов, пробил в наказателното поле на Янтра.

До края на полувремето гостите имаха още няколко възможности, при две от които топката срещна гредата зад вратаря на Янтра (Полски Тръмбеш) Росен Петров.

През второто полувреме домакините опитаха да стигнат до изравнителен гол, създадоха редица ситуации, но така и не стигнаха до попадение.

И в последната минута гостите от Свищов оформиха крайното 2:0 след гол на Кристиян Иванов.

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