Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в Търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност.

Документът е входиран в Софийския градски съд на 1 октомври 2026 година, като в него се посочва, че БФВТ има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на 95 813,70 евро.

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Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай.

Федерацията остана без финансиране от началото на годината, тъй като президентът не разписва отчета за миналата година. През декември 2025-а Общото събрание на БФВТ избра Асен Златев за нов президент. Той обаче все още не може да бъде вписан в Търговския регистър, тъй като делото по жалбата срещу избора му, заведено от страна на Пламен Братойчев от сливенския клуб "Христо Бъчваров" продължава.

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Ако БФВТ бъде обявена в несъстоятелност, това ще остави българските щанги без право на държавно финансиране за следващата поне една година, докато бъде сформирана нова федерация. Това пък ще позволи на националните състезатели да преминат да се състезават за чужди държави без за техните права да бъдат плащани никакви компенсации.

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