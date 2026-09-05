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  3. Академик (Свищов) бие в Полски Тръмбеш и се изкачи горе

Академик (Свищов) бие в Полски Тръмбеш и се изкачи горе

  • 5 сеп 2026 | 22:30
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Академик (Свищов) бие в Полски Тръмбеш и се изкачи горе

Академик (Свищов) спечели с 2:0 гостуването си на Янтра (Полски Тръмбеш) и дели лидерската позиция с Локо Мездра. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига. Мартин Станчев откри резултата, възползвайки се от подаване на Кристиян Иванов. В оставащото време до почивката, „студентите“ владееха инициативата, създадоха още положения. Димитър Николов, Нивелин Иванов и Благовест Ленков уцелиха по веднъж гредите. Картината се запази и след почивката. Кристиян Иванов вкара втория гол, в края на двубоя.

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