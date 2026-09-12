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Норис: Полпозишънът е шок за нас!

  • 12 сеп 2026 | 18:40
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Норис: Полпозишънът е шок за нас!

Ландо Норис спечели третата си първа позиция за сезон 2026 във Формула 1, триумфирайки на пистата Мадринг в квалификацията за Гран при на Испания. Пилотът на Макларън шокира съперниците си със страхотна обиколка и след като бе най-бърз в сесиите за разпределение местата на стартовата решетка в Унгария и Нидерландия, постигна същото и преди 14-ия кръг от първенството.

Постижението бе особено забележително с оглед на факта, че подготовката на Норис в петък бе прекъсната. Той направи най-малко обиколки в свободните тренировки вчера заради проблем със скоростна кутия. Това е трети пол за него в последните четири квалификации.

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„О, това е може би най-добрата ми обиколка!“, бе първата реакция на Норис.

„Шокиран съм“, призна след това пилотът на Макларън. „Малко съм изненадан да съм тук сега. Боже мой, беше вероятно една от най-добрите обиколки, които съм правил някога в кариерата си.“

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Норис каза още, че много се радва за отбора си.

„Това бе една от онези обиколки, в които всичко се получава. Имах добра идея какво искам да направя. Въпросът беше дали мозъкът ми ще позволи да го сторя в последната обиколка. Всичко се получи кажи-речи перфектно. Просто съм много щастлив“, повтори Норис.

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