Ландо Норис шокира Антонели и грабна полпозишъна в Мадрид

Световният шампион Ландо Норис спечели своя трети полпозишън от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди утрешната Гран При на Испания в Мадрид.

Британецът стигна до първото място на старта с много силна обиколка в самия край на квалификацията, когато той стигна до 1:31.824. Така той изпревари с едва 0.011 секунди лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който също направи много силен тур и вече си мислеше, че си е осигурил полпозишъна, но Норис го шокира.

Трети на старта утре ще се нареди Макс Верстапен, който завърши на 0.140 зад Норис, а до нидерландеца на втори ред ще се нареди Люис Хамилтън. Британецът беше лидер след първите летящи обиколки в третата фаза, след което подобри своето постижение, но въпреки това загуби три позиции и ще стартира четвърти.

Lewis Hamilton goes quickest after his first run! 👏💨



He is on provisional Pole as it stands with eight minutes left of Q3 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Ol8xeiiDEv — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Неговият съотборник Шарл Леклер ще тръгне от петото място, разделяйки третата редица с Джордж Ръсел. Зад тях топ 10 на стартовата решетка ще оформят Оскар Пиастри, Лиам Лоусън, Франко Колапинто и Арвид Линдблад.

Само седмица след фантастичния си полпозишъна на „Монца“ Пиер Гасли дори не може да се класира за третата фаза на квалификацията, след като остана едва 14-ти в края на втория сегмент, изоставайки с 0.549 от Линдблад, който затвори топ 10. Най-близо до влизане в десетката беше Нико Хюлкенберг, чийто пасив от Линдблад беше само 0.019, а германецът ще раздели шестия ред със съотборника си в Ауди Габриел Бортолето. Естебан Окон ще прави компания на Гасли на седмата редица, а Юки Цунода и Алекс Албон ще потеглят от осмия ред.

La Monumental is not the place you want oversteer... 🫨



Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

И двамата представители на домакините, Карлос Сайнц и Фернандо Алонсо, не успяха да се класират за втората фаза на квалификацията, след като се класираха 17-ти и 18-ти в края на първия сегмент на битката за полпозишъна. Сайнц завърши на 0.005 зад съотборника си в Уилямс Албон, като заедно с него и Алонсо елиминирани бяха още Серхио Перес, Валтери Ботас, Оливър Беарман и Ланс Строл.

An opportunity for Liam? 👀



Liam Lawson jumps up to P1 with a 1:33.316 🔼🟣#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/xMx20FsKAJ — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Беарман изобщо не се включи в квалификацията след тежката си катастрофа в края на третата тренировка, а без време остана и Строл. Канадецът, който така или иначе щеше да стартира последен заради използването на допълнителни компоненти в задвижващата си система, излезе на пистата, но не направи нито една бърза обиколка.

Състезанието за Гран При на Испания, 14-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages