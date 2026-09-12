Антонели: Получи се много оспорвана квалификация

Андреа Кими Антонели остана само на 0,011 сек от Ландо Норис в квалификацията за Гран при на Испания. Италианският пилот на Мерцедес не съжаляваше, че не спечели първата позиция на стартовата решетка. Той каза, че сесията е била сложна за него.

„Мисля, че направих добра обиколка. Но след това Ландо ме прескочи, така че той свърши отлична работа“, отбеляза Антонели.

Ландо Норис шокира Антонели и грабна полпозишъна в Мадрид

YES KIMI!! 🙌



On the front row in Madrid, let's go 👊 pic.twitter.com/TCT4uQsVPa — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 12, 2026

„За мен квалификацията се оказа много напрегната. Не беше лесно да намерим подходящия баланс заради това, че температурата на пистата се вдигна сериозно. Но обиколката ми стана достатъчно чиста. На трасета с подобна конфигурация не винаги е лесно да напаснеш всичко“, каза още лидерът в генералното класиране на световния шампионата на Формула 1.

Антонели допълни, че според него с тима му са се справили добре. Той очаква с нетърпение да види какво ще успее в постигне в утрешната надпревара.“

Норис: Полпозишънът е шок за нас!

От Мерцедес поздравиха съперниците си от Макларън.

„Преди уикенда не очаквахме да сме на пол. Не е нашата писта, така че втори всъщност е доста добър резултат. По време на квалификацията започнахме да се надяваме за първа позиция, но тогава Норис направи обиколката на уикенда. Условията също не помогнаха, но поздравленията са за Макларън и техния пилот. Кими направи добра обиколка. Може би тук-там можеше нещо да е по-чисто, но като цяло бе далеч по-добре, отколкото си мислехме“, каза шефът на екипа Тото Волф.

The finest of margins 🤏



Congratulations to Lando on an excellent lap, looking forward to tomorrow's contest 👊 pic.twitter.com/p1MyGMKBRG — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 12, 2026

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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