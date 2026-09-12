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Антонели: Получи се много оспорвана квалификация

  • 12 сеп 2026 | 18:54
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Антонели: Получи се много оспорвана квалификация

Андреа Кими Антонели остана само на 0,011 сек от Ландо Норис в квалификацията за Гран при на Испания. Италианският пилот на Мерцедес не съжаляваше, че не спечели първата позиция на стартовата решетка. Той каза, че сесията е била сложна за него.

„Мисля, че направих добра обиколка. Но след това Ландо ме прескочи, така че той свърши отлична работа“, отбеляза Антонели.

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„За мен квалификацията се оказа много напрегната. Не беше лесно да намерим подходящия баланс заради това, че температурата на пистата се вдигна сериозно. Но обиколката ми стана достатъчно чиста. На трасета с подобна конфигурация не винаги е лесно да напаснеш всичко“, каза още лидерът в генералното класиране на световния шампионата на Формула 1.

Антонели допълни, че според него с тима му са се справили добре. Той очаква с нетърпение да види какво ще успее в постигне в утрешната надпревара.“

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От Мерцедес поздравиха съперниците си от Макларън.

„Преди уикенда не очаквахме да сме на пол. Не е нашата писта, така че втори всъщност е доста добър резултат. По време на квалификацията започнахме да се надяваме за първа позиция, но тогава Норис направи обиколката на уикенда. Условията също не помогнаха, но поздравленията са за Макларън и техния пилот. Кими направи добра обиколка. Може би тук-там можеше нещо да е по-чисто, но като цяло бе далеч по-добре, отколкото си мислехме“, каза шефът на екипа Тото Волф.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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