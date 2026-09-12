Джордж Ръсел намекна за сериозни промени в настройките на Мерцедес

Уикендът за Гран При на Испания в Мадрид започна успешно за Мерцедес, но изглежда, че в гаража на Джордж Ръсел предстои доста работа. Британецът беше най-бърз в първата свободна тренировка в петък, но във втората не успя да отговори на темпото на съотборника си Андреа Кими Антонели, който оглави класирането.

Британският пилот намекна, че може да се „върне назад“ по отношение на промените в настройките, които отборът е направил по неговия болид в петъчните тренировки за Гран При на Испания.

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Ръсел беше най-бърз в първата свободна тренировка в Мадрид, но във втората сесия се нареди едва пети. В същото време съотборникът му Кими Антонели оглави класирането, след като Ръсел прекъсна първата си бърза обиколка с меките гуми по време на квалификационните симулации.

След корекция на предното крило, Ръсел записа петото най-добро време във втората си обиколка със същия комплект меки гуми.

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

Друг важен фактор, който отборите трябва да вземат предвид на пистата „Мадринг“, е високото ниво на износване на гумите. Според Ръсел, ако отборът иска „да бъде в битката“, трябва да овладее този проблем, особено в завой 12 – „Ла Монументал“.

„Започнахме добре в първата тренировка и колата беше силна от самото начало. Направихме някои промени в настройките за втората сесия, но не съм сигурен, че те подобриха болида, така че може да се върнем към предишните“, заяви той.

„По-големият въпрос е деградацията на гумите. Тя беше много висока в първата тренировка и въпреки че намаля във втората, дългият завой 12 наистина поставя гумите под напрежение и това ще бъде трудно за управление в неделя.“

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„Това е нещо, което трябва да овладеем, ако искаме да сме в битката този уикенд.“

„Очакваме с нетърпение останалата част от уикенда. Изпреварванията в дългите серии от обиколки бяха много трудни, така че квалификацията ще бъде от голямо значение.“

„Изглеждахме прилично в една бърза обиколка, но заради гладкия асфалт тук не винаги беше лесно да накараш гумите да заработят още в първия тур.“

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„Това е нещо, върху което ще работим през нощта и в третата тренировка. Надяваме се да можем да се включим в битката за полпозишън.“

След като оглави втората свободна тренировка на новата писта за Гран при на Испания, изпреварвайки пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, Антонели коментира техническото предизвикателство на трасето и колко решаваща ще бъде скоростта в една обиколка.

Какви са промените по болидите за състезанието в Мадрид?

„Това е много готина писта за каране. Истинско предизвикателство за нас, пилотите, с много високоскоростни завои и близки стени“, каза той.

„Трябва да си много прецизен с траекториите и добър на спирачките. Много е лесно да блокираш колелата, тъй като има много места, където спираш и завиваш едновременно. Това е забавно предизвикателство, което ми харесва.“

„Имахме добър първи ден тук, но все още има много работа преди останалата част от уикенда. Ще бъде трудно да се пазят гумите в неделя, а изпреварванията вероятно ще бъдат истинско предизвикателство.“

„Това прави работата ни върху една бърза обиколка в събота сутрин още по-важна. Ще се съсредоточим върху това през нощта, но също така ще се стремим да имаме и добър състезателен автомобил за неделя.“

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages