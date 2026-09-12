Леклер се съгласи с Алонсо: Изпреварванията ще са трудни!

Пилотът на Ферари Шарл Леклер подкрепи мнението на Фернандо Алонсо за новата писта, която приема Гран при на Испания, като заяви, че квалификацията ще бъде от решаващо значение, а изпреварванията в неделното състезание вероятно ще са изключително трудни.

Първоначалните впечатления след двете петъчни тренировки показват, че трасето с 22 завоя, разположено в североизточната част на испанската столица Мадрид, е голямо предизвикателство за пилотите. Определено изглежда като писта, на която се изпреварва трудно.

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Стана ясно също, че възможностите за атака са твърде малко, което гарантира, че квалификацията и добрата стартова позиция ще бъдат от първостепенно значение.

Поне на пръв поглед Ферари изглеждаше, че има добро темпо, като Леклер и съотборникът му Люис Хамилтън дадоха второ и трето време, само с малко над една десета от секундата от Кими Антонели с Мерцедес.

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Още преди тренировките Леклер определи пистата като „много предизвикателна“, но и такава, която му допада като на пилот. Като недостатък обаче той добави: „Мисля, че в неделя възможностите за изпреварване ще бъдат много малко.“

„В квалификацията това ще бъде много готина и предизвикателна писта за всички пилоти. И затова я очаквам с нетърпение“, допълни пилотът на Ферари.

Като коментира изказването на Фернандо Алонсо, че квалификацията ще бъде по-добра от състезанието, Леклер добави: „Това е от онзи тип уикенди, в които искаш да се съсредоточиш повече върху квалификационното темпо, отколкото върху състезателното. Струва ми се, че в неделя ще бъде трудно да се печелят позиции, освен на старта“.

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„Със сигурност нашият приоритет ще бъде да се опитаме да извлечем максимума от тренировките, за да сме сигурни, че в третата квалификационна част ще разполагаме с правилната кола и ще направим добра обиколка.“

„Така че, да, приоритетът ще бъде леко изместен към квалификацията. Все още смятам, че състезанието може да бъде интересно със стратегията, но може би изпреварванията ще бъдат малко по-малко, отколкото на други писти.“

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Снимки: Gettyimages