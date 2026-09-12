Предимство за Кими Антонели преди квалификацията в Мадрид, катастрофа за Хамилтън

След като беше най-бърз във втората петъчна тренировка преди Гран При на Испания, лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели беше най-бърз и в съботната финална подготвителна сесия на „Мадринг“.

Италианецът зае първото място с обиколка за 1:32.797, с която той изпревари с 0.166 секунди Шарл Леклер от Ферари. Тройката с пасив от 0.189 оформи Оскар Пиастри, чийто съотборник Ландо Норис се класира четвърти, което беше отлично представяне за световния шампион, който практически пропусна цялата втора тренировка заради проблем със скоростната кутия.

Макс Верстапен остана на петото място, а Джордж Ръсел се нареди шести, изоставайки с 0.702 от своя съотборник Антонели. Зад него топ 10 в края на последната тренировка в Мадрид оформиха Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг, Люис Хамилтън и Габриел Бортолето.

Малко преди средата на сесията Хамилтън катастрофира в последния завой, след като загуби сцепление в предните си гуми. Британецът се заби челно в предпазните заграждения, което доведе до отчупване на предното крило на неговата кола.

Поражения по окачването на нямаше и седемкратният шампион направи опит да се върне до бокса, след като тренировката беше спряна заради щетите по TecPro бариерата, която трябваше да бъдат поправена. За нещастие на Хамилтън счупеното му предно крило се заклещи под предната дясна гума, което доведе до нейното спукване и след половин обиколка по този начин той отби встрани от пистата, което сложи край на неговата сесия.

Lewis Hamilton has now stopped his Ferrari further around the lap 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/9InGVaNk8M — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Тъй като поправката на предпазната стена се бавеше, състезателният директор Руи Маркеш се възползва от правомощията си и спря часовника, отброяващ времето до края на тренировката при оставащи 15:38 минути. Принципно, в тренировките, часовникът продължава да отброява, когато има червен флаг, но предвид факта, че Мадрид е изцяло нова писта, Маркеш избра да даде още малко време на пилотите за подготовка преди квалификацията.

🟢 GREEN FLAG 🟢



We're back underway after the stoppage - we now have just over 15 minutes remaining of FP3 😮‍💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/etKGpmeZEC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Сесията беше подновена след забавяне от повече от половин час, което позволи на пилотите да направят финалните си квалификационни симулации. В заключителните секунди на тренировката Оливър Беарман катастрофира тежко в 11-ия завой, след като загуби контрол в десетата крива. Този инцидент на британеца поставя под сериозна въпросителна неговото участие в квалификацията в испанската столица.

Уикендът за Гран При на Испания, 14-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 17:00 часа българско време с битката за първия полпозишън на „Мадринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages