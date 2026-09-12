Оли Беарман откри "пропуск" в дизайна на пистата в Мадрид

Пилотът Оливър Беерман посочи елемент, който според него е „пропуск“ в дизайна на трасето в Мадрид, което е новият домакин на Гран При на Испания във Формула 1.

Този уикенд „Мадринг“ ще стане 79-ата писта, домакинствала на кръг от световния шампионат. Новото трасе с дължина 5.3 километра и 22 завоя е разположено около развлекателния комплекс IFEMA, в близост до тренировъчната база на Реал Мадрид.

Очаква се полу-уличното трасе да бъде сериозно предизвикателство, като особено внимание привлича завой №12, „Ла Монументал“ – огромен виражен десен завой в средата на обиколката. Прогнозите са, че изпреварванията ще бъдат трудни заради големия брой 90-градусови завои, особено във втората половина на обиколката, където възможностите за атака са силно ограничени.

Едно от потенциалните места за изпреварване е преди завой №5, в края на първата дълга права. Беaрман обаче отбелязва, че зоната за спиране преди последващия шикан (ляв-десен-ляв) е извита, което значително намалява шансовете за успешна маневра.

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„Изглежда, че това е писта, на която изпреварванията ще са голямо предизвикателство, което е жалко, защото смятам, че конфигурацията като цяло е добра“, заяви британецът.



„Има обаче някои характеристики на трасето, които по естествен начин възпрепятстват изпреварванията. Една от тях е спирането за завой №5, което е по крива. Това е реалната възможност за атака, а извитата зона за спиране премахва всякаква възможност за различни траектории и атака от вътрешната страна.



„Това е жалко и може би е лек пропуск, но означава, че ще бъдем изцяло фокусирани върху квалификацията. А за да направиш добра квалификация, разбира се, се нуждаеш от пълна увереност, която започва да се гради още от първата ти обиколка в петък.



„Мисля, че това ще бъде едно от онези състезания, в които ще сме силно концентрирани върху квалификацията, подобно на Будапеща, Монако или дори „Зандвоорт“.



„В симулатора не караш със страха да не нараниш себе си или колата, така че целта там е да опиташ да удариш всяка възможна стена. По този начин научаваш точно къде са лимитите и ги намираш по най-ефективния начин, за да не го правиш на истинската писта.



„Определено е трудно трасе. Но на всяка улична писта, на която карам в симулатора, е нормално да се удряш в стените доста често, защото в това се крие красотата на симулатора“, добави пилотът на Хаас.

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Снимки: Gettyimages