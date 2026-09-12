Ричарлисон обвини Тотнъм за проваления си трансфер

Нападателят на Тотнъм Ричарлисон коментира проваления си трансфер под наем в бразилския клуб Васко да Гама, като обвини „шпорите“, че са достигнали лимита си за отдадени под наем играчи.

Лондончани бяха постигнали споразумение с бразилския тим за постоянен трансфер на 29-годишния футболист, но от Васко да Гама не успяха да договорят личните му условия. Въпреки това, играчът използва социалните мрежи, за да хвърли вината върху Тотнъм, твърдейки, че те са отговорни за достигането на квотата си за преотстъпени играчи, което е попречило на мечтания за него трансфер в родината му.

В Тотнъм пристигна оферта за Ричарлисон

В изявление в Инстаграм бразилецът заяви: „Здравейте, фенове на Васко. Тази седмица беше доста напрегната. Реших да отделя малко време, за да благодаря на привържениците на Васко. На Педриньо, на Фелипе. Бяхме много близо до това да подпиша с Васко. Моят отбор, отборът на цялото ми семейство.

Беше на косъм. Още от началото на разговорите бях заявил ясно на Педриньо и Фелипе, че искам да играя за Васко до декември. Когато се появиха други клубове и други оферти, дадох да се разбере, че те са моят приоритет.

Този път бяхме много близо. За съжаление, Тотнъм достигна лимита си за преотстъпени играчи, така че и това не се получи. Но това е положението. Исках да благодаря на вас, феновете на Васко, които изпратихте толкова много мили съобщения.

Питахте в колко часа и в кой ден ще бъда на летището, за да дойдете, да направите празненство и да ме посрещнете. Но нека оставим това за друг път. Вярвам, че скоро ще бъда на „Сао Жануарио“, в Барейра.“

Знаете колко много държа на всички вас и един ден ще осъществя тази мечта, която е моя, на дядо ми и на семейството ми. Говоря от сърце, защото наистина искам да бъда във Васко. Това е. Благодаря ви много.

Скоро ще носим фланелката на Васко. Имам една ей там, имам много. Намерих тази, а откакто Педриньо е във Васко, той ми изпраща много фланелки на отбора, при всяко представяне на нов екип, защото знае, че съм фен на Васко. Благодаря. Скоро ще бъдем на „Сао Жануарио“, в Барейра, и „това сме ние“.“

Ричарлисон се опитваше да си уреди напускане на клуба, след като беше оставен извън състава от 25 играчи на Роберто Де Дзерби за Висшата лига.

Бразилецът търсеше изход преди затварянето на британския трансферен прозорец на 1 септември, като бившият му клуб Евертън проучваше възможността за негово завръщане, но този ход се провали в последния момент.

Трабзонспор също се опита да си осигури услугите му, като подаде оферти от 15 и 20 милиона паунда, но до трансфер така и не се стигна.

Ричарлисон участва в загрявката на първия отбор в четвъртък, но изключването му от състава за Висшата лига означава, че той няма да може да играе най-рано до януари.

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