Може ли Ендрик да стане важна фигура в Реал Мадрид

Изминават почти девет месеца от последния мач на Ендрик за Реал Мадрид. Това беше двубой, който почти никой не искаше да играе, с изключение на Килиан Мбапе, който преследваше головия рекорд на Кристиано Роналдо в рамките на една календарна година. Ставаше дума за първия мач на отбора в турнира за Купата на краля през миналия сезон – на 17 декември 2025 г. в Талавера де ла Рейна.

Реал Мадрид посреща Райо Валекано в мадридско дерби

Още тогава ясно си пролича, че отношенията между Чаби Алонсо и съблекалнята са се разпаднали, а срещата завърши с измъчена победа с 3:2. Ендрик вече знаеше, че ще премине в Олимпик Лион, за да се опита да не пропусне Световното първенство. Почти девет месеца по-късно положението му не е много по-добро. Физическото му състояние засега го оставя в края на опашката. Но ако Моуриньо му е показал нещо ясно, то е, че разчита на него.

Ендрик остава в Реал Мадрид

Ето как продължава анализът на мадридския "Ас" за ситуацията на Ендрик:

"Бразилецът е почти готов да дебютира през този сезон в шестия мач на отбора. Не съвсем ясно обяснена мускулна контузия – някъде между предпазливостта и потайността – досега му пречеше да играе. Двубоят с Райо тази събота на „Сантяго Бернабеу“ е определен като деня за завръщането му. Друг е въпросът по какъв начин ще се случи това и колко време ще получи на терена. Моуриньо предупреди за състоянието му преди срещата с Интер, а диагнозата едва ли се е променила много само за три дни:

„Готов е да играе най-много пет или десет минути...“

Когато Ендрик беше уведомен, че се завръща в Реал Мадрид, се очакваше ролята му да бъде на първа резерва на Мбапе и негов помощник, ако се наложи отборът да засили атаката с повече централни нападатели. На практика очакваното напускане на Гонсало му гарантираше това. Стремежът на Килиан обаче да даде всичко от себе си в преследването на „Златната топка“ след рекорда си на Световното първенство, както и категоричният пробив на Еспи, значително усложняват положението му.

В полза на Ендрик е фактът, че той е по-подвижен нападател от Еспи. Дотук с добрите новини, защото има и важна подробност. Универсалността му би могла да бъде използвана на дясното крило – точно позицията, на която се води най-ожесточената битка за титулярно място. Дори платените за Диоманде 125 млн. евро не му осигуряват привилегировано положение.

Гюлер е футболистът, който най-често играе там. Той беше титуляр в три от първите четири мача, а за петия – срещу Интер – беше наказан. Представянето му получи висока оценка, докато Браим също се справя добре, когато получава възможност.

При подобна ситуация Ендрик поне може да се утешава с факта, че Моуриньо публично подкрепи оставането му в Реал Мадрид, въпреки че редица клубове, сред които и Рома, проявиха сериозен интерес към него.

„Имаше много оферти, но аз не пожелах нито да го преотстъпим, нито да го продадем, защото го харесвам“, заяви португалецът преди няколко седмици. „Той притежава важни качества.“

Именно тях треньорът иска да започне да използва. Началото може да бъде поставено тази събота, след което да продължи на „Мартинес Валеро“, а идеята е Ендрик постепенно и внимателно да се превърне в още едно оръжие за предстоящото дерби."

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Снимки: Gettyimages