Локомотив (Сф) се подсили с халф на Лудогорец

Локомотив (София) привлече юношата на Лудогорец Иван Йорданов, съобщиха от клуба. "Иван Йорданов ще бъде част от Локомотив под наем от Лудогорец до края на сезона! Юношата на орлите е на 25 години и играе като полузащитник. Йорданов има солиден опит зад гърба си, като е 5-кратен шампиони на България и два пъти е печелил купата и суперкупата на страната. Той има близо 90 мача с 4 гола и 7 асистенции за Лудогорец.До този момент Иван Йорданов е записал 4 участия с екипа на националния отбор", написаха от "Надежда".

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