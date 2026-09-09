Елверсберг пак обжалва наказанието на треньора си за мача с Байерн

Новакът в Бундеслигата Елверсберг, за който играе българският национал Лукас Петков, обжалва за втори път наказанието на треньора си Винсент Вагнер за домакинството в неделя срещу шампиона Байерн (Мюнхен).
40-годишният наставник получи втори жълт картон при победата с 4:3 в гостуването срещу Борусия (Мьонхенгладбах) през миналия уикенд. След неправилно решение за странично хвърляне, което доведе до гол за домакините, Вагнер нахлу на терена в знак на протест и беше официално предупреден. По време на почивката на полувремето, той отново се доближи до съдията и беше изгонен.
"Наистина не съм направил нищо. Не се оплаквах. Исках това да бъде отбелязано. Нито бягах, нито съм махал с ръце", заяви Вагнер, след като беше изгонен от тъчлинията.
Първото обжалване беше отхвърлено вчера от Германската футболна федерация заради "липса на индикации за очевидна грешка на съдията". С подаването на втората жалба означава, че в петък ще бъде проведено устно изслушване.
Лукас Петков ще е без треньора си за сблъсъка с Байерн
Елверсберг, който е един от най-малките клубове в историята на германския футболен елит, започна ударно дебютния си сезон в Бундеслигата с две поредни победи и понастоящем заема 4-о място в класирането.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google