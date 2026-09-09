Елверсберг пак обжалва наказанието на треньора си за мача с Байерн

Новакът в Бундеслигата Елверсберг, за който играе българският национал Лукас Петков, обжалва за втори път наказанието на треньора си Винсент Вагнер за домакинството в неделя срещу шампиона Байерн (Мюнхен).

40-годишният наставник получи втори жълт картон при победата с 4:3 в гостуването срещу Борусия (Мьонхенгладбах) през миналия уикенд. След неправилно решение за странично хвърляне, което доведе до гол за домакините, Вагнер нахлу на терена в знак на протест и беше официално предупреден. По време на почивката на полувремето, той отново се доближи до съдията и беше изгонен.

Elversberg hat erneut Einspruch gegen die Sperre von Trainer Vincent Wagner eingelegt. Der Coach droht das Duell des Aufsteigers mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag zu verpassen - zumindest an der Seitenlinie.



↪️ Wagner hatte beim 4:3-Erfolg bei… pic.twitter.com/b2qLErkHSF — Sky Sport (@SkySportDE) September 9, 2026

"Наистина не съм направил нищо. Не се оплаквах. Исках това да бъде отбелязано. Нито бягах, нито съм махал с ръце", заяви Вагнер, след като беше изгонен от тъчлинията.

Първото обжалване беше отхвърлено вчера от Германската футболна федерация заради "липса на индикации за очевидна грешка на съдията". С подаването на втората жалба означава, че в петък ще бъде проведено устно изслушване.

Лукас Петков ще е без треньора си за сблъсъка с Байерн

Елверсберг, който е един от най-малките клубове в историята на германския футболен елит, започна ударно дебютния си сезон в Бундеслигата с две поредни победи и понастоящем заема 4-о място в класирането.

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