Христо Стоичков за "лъвовете" на ЕвроВолей 2026: Могат да бият всеки

Легендата Христо Стоичков коментира българския национален отбор, който започна ЕвроВолей 2026 с категорично 3:0 срещу Северна Македония, а тази вечер се изправя срещу Португалия в София.

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

"Очаквам страхотна атмосфера в залата. Знаем колко много работа свърши Любо Ганев, за да се върне волейболът на тези висоти и отново да радва хората", каза Стоичков по време на закриването на детски турнир по футбол в Бургас.

Алекс Николов призова: Да срутим залата срещу Португалия!

Той посочи Украйна и европейския шампион Полша сред сериозните съперници, но беше категоричен за възможностите на българския тим.

"Всичките ни състезатели играят в чужбина, така че можем да победим всеки", лаконичен бе Стоичков.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google