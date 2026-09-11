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Алекс Николов призова: Да срутим залата срещу Португалия!

  • 11 сеп 2026 | 12:40
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Националът Александър Николов призова феновете за още по-силна подкрепа в днешния втори мач на България срещу Португалия на ЕвроВолей 2026 в София. Срещата е от 19,00 часа в "Арена София".

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

"Португалия е съперник, с който играхме преди около година на Световното първенство. Тогава успяхме да ги затворим категорично в три гейма, но с добра игра. Смятам, че Португалия е достоен отбор, който със сигурност е по-добър технически от Северна Македония, така че ще трябва да покажем поне същата игра, ако не, и по-добра и да се поздравим с успех с 3:0", коментира Николов във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

"Да срутим залата срещу Португалия! Чакаме ви, елате да ни подкрепите. Чуваме всеки един от вас, много се радваме и ни зарежда с много енергия", се обърна към феновете.

"Срещу Португалия излиза и ще дадем всичко от себе си, за да спечелим", допълни пък Аспарух Аспарухов.

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