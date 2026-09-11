Томислав Минков пред Sportal.bg: Дали имаме висоти или падения, винаги трябва да сме заедно

Баскетболистът на Локомотив Пловдив Томислав Минков говори пред Sportal.bg за натоварената програма на "смърфовете" в Sesame НБЛ и ФИБА Къп, завръщането на Вечното дерби и задържането на Девърл Рамзи в състава на "черно-белите".

“Като цяло е твърде рано още да кажа как виждам отбора. Смятам, че имаме добра група от хора, с които смятам, че можем да надградим от това, което беше миналата година. Просто трябва да работим, да вярваме в работата си и да стоим заедно независимо от трудни моменти. Дали имаме висоти или падения, винаги трябва да сме заедно”

Коментирахме и темата за участието на отбора във ФИБА Къп.

“Тази година смятам, че ротацията ни е една идея по-дълга. Надявам се да бъдем се да бъдем здрави, наистина ще е много тежко да играем и във ФИБА и в нашето първенство, защото се падат до Нова година по два мача на седмица, но това е да си професионалист. Важното е, че успяхме да надградим и да играем европейски турнир, което за всеки един от нашия отбор е голям плюс.”

Не пропуснахме темата и за оставането на гарда Девърл Рамзи в състава на “черно-белите”.

“Смятам, че той беше човекът, който движеше отбора и смятам, че това беше приоритет №1 на отбора да го задържи.”

В края на нашия разговор поговорихме и за увеличаването на броя на отборите в Sesame НБЛ, както и важността от завръщането на ЦСКА в елита на българския баскетбол, с оглед на Вечното дерби.

“Надявам се конкуренцията да бъде по-голяма. Отборите взеха доста млади момчета, които смятам, че са перспективни, талантливи. Сега им е времето да се доказват и да вдигнат конкуренцията на лигата. Завръщането на Вечното дерби сигурно ще допринесе за идването на още хора по залите, намиране на още спонсори може би и да се надявам да има само позитиви от това нещо.”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев