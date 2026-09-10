Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за участието във ФИБА Къп, президентските избори в БФБаскетбол и новата зала

Президентът на Локомотив Пловдив Христо Христев застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкрие какви са очакванията за следващия сезон, както в Sesame НБЛ, така и във ФИБА Къп. Той говори за предстоящите избори за президент на БФБаскетбол, както и за новия проект за зала в Пловдив.

“Ние сме още в началото на подготовката, затова не мога да Ви дам категоричен отговор как се отразяват промените в отбора. Засега, по наше мнение се отразяват положително. Относно Рамзи и какво ни коства - той беше основна част от нашата стратегия и той ни беше играч №1 , който искахме да задържим на всяка цена за другия сезон. Около него градяхме нашата стратегия и за този.”

На въпроса “Какви цели поставихте на отбора и ще успее ли Локомотив да надгради постигнатото от изминалия сезон?”, той отговори така: “Да, това е много интересен въпрос, всеки ме пита за целите. След като сме вицешампион на България и бяхме на 5 секунди от титлата на страната и то в дебютния ни сезон, ние вече имаме задължения към нашите фенове и към нашата общност да се борим за всеки един трофей във всеки турнир, в който участваме - титла и купа, също така задължително класиране за Европа. Общо взето ние сме Локомотив Пловдив. Нашите цели са винаги да победим във всеки един мач. Ще излезем за победа във всеки един мач и ще се борим до край.”

Коментирахме и участието на отбора във ФИБА Къп, както и групата.

“На нас се падна най-тежката възможна, според нас, защото три от отборите са за квалификациите за Шампионска лига, едно ниво над турнира, в който участваме. Но в крайна сметка какво пък…така беше и миналата година в НБЛ. Чисто нов отбор, дебют, надяваме се да имаме същия успех и в Европа, макар че ще бъде много трудно.”

Поговорихме и за това как успехите оказват влияние върху намирането на спонсори и увеличаване на бюджета на клуба.

“Определено нараства интересът. В момента сме в преговори с много потенциални такива спонсори. Определено е с една идея по-лесно от миналата година, но въпреки всичко доверието в българския спорт като цяло е доста изчерпано. Не ни е лесно да убеждаваме хората, но с резултатите, които показахме сме по-добре от миналата година със сигурност.”

Темата “14 отбора в Sesame НБЛ и завръщането на ЦСКА”, също не беше подмината.

“Аз още от миналата година го говоря, още при дебюта ни и винаги съм казвал в интервютата, когато съм давал, че всъщност това е най-добрият вариант за българския баскетбол - отборите да са повече от 10, да са 12, сега даже са 14. Три смели отбора влязоха, последваха да кажем нашите стъпки, на Ботев Враца стъпките. Особено ЦСКА, това допълнително ще създаде една атмосфера. Все пак Левски, ЦСКА, Локомотив Пловдив, това са отбори с традиции и с фенове и определено ще вдигнем гледаемостта. Сигурен съм в това нещо и нямам търпение все повече отбори да се присъединят към това нещо.”

Христев отговори и на въпроса - “Зад кой кандидат за президент на БФБаскетбол ще застане Локомотив Пловдив?”.

“Зад никой още не застава Локомотив Пловдив, поради факта, че не сме чули техните официални програми. Искаме да видим техните програми, да се запознаем и тогава ще вземем решение зад кого заставаме. Но аз пак казвам, Локомотив е институция, тя се бори само и единствено за честност и развитие на българския баскетбол, затова без да проверим и без да видим какво предлагат кандидатите, ние не можем да застанем зад нито един от тях.”.

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Снимки: Борислав Трошев