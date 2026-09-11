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Американски гард отново проговори на български пред Sportal.bg и пак предизвика фурор

  • 11 сеп 2026 | 12:55
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Гардът на Локомотив Пловдив Девърл Рамзи застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкрие защо е избрал да остане при "смърфовете", какви са очакванията му за новия сезон в Sesame НБЛ и подобрил ли е българския си език.

- Оставаш и през новия сезон в Локомотив Пловдив, какво те накара да вземеш това решение?
⁃ Нистина харесвам хората тук - треньорите, феновете, съотборниците ми. Всеки в града ми показа много любов през последната година. Ще играем ФИБА Къп този сезон и за мен това беше много важно и голяма част от решението да се върна тук. Видяхме миналия сезон феновете колко много ни подкрепяха и като цяло много ми харесва.

- ФИБА Къп е едно голямо предизвикателство с оглед и на групата, в която ще играете. Как оценяваш съперниците?
- Подготвяме се, опитваме се да направим всичко по силите си, за да сме добри противници на останалите отбори, които са в нашата група. Просто ще се опитаме да дадем всичко от себе си и да покажем какво можем.

- През този сезон българското първенство ще бъде с 14 отбора. Това добре ли е или ще има такива, които ще са боксова круша?
⁃ Не съм запознат много с новите клубове, които влизат, но не съм сигурен, че ще има такива, които ще бъдат по-слаби. Според мен първенството е равностойно и смятам, че всеки може да победи всеки през този сезон. 

- Колко трудно ще бъде за Локомотив да надскочи себе си през този сезон?
⁃ Миналата година играхме два финала, което беше огромен успех за нас, но имам чувство, че с всички треньори и с целия щаб, който е около нас със сигурност ще дадем всичко от себе си, за да го направим. 

Попитахме Рамзи и дали е надградил българския си език, след като ни изненада в последния ни разговор с доста забавни фрази. А какво ни отговори, вижте в нашето видео!

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Снимки: Борислав Трошев

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