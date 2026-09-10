Локомотив Пловдив тренира на пълни обороти за началото на лудия си сезон

През последните 10 дни отборът на Локомотив Пловдив води подготовка на пълни обороти за предстоящия луд сезон не само в Sesame Национална баскетболна лига, а и на европейската сцена в турнира ФИБА Къп.

Под ръководството на старши треньора на "смърфовете" Асен Николов, който добави в щаба си и бившия помощник-треньор на Черно море Тича Веселин Веселинов, се готвят 13 баскетболисти, видя екипът на Sportal.bg по време на следобедното занимание на отбора в зала "Сила".

Новите имена в състава на "черно-белите" са Михаил Молдов, Евгени Хаджирусев, Джомару Браун, Сайкуон Джеймисън, Айзея Томпсън, а от миналия сезон остават Девърл Рамзи, Преслав Дурев, Илиян Илиев, Томислав Минков, Мирослав Лилов, Георги Кендеров, Йоанис Кикрилис и Кръстан Кръстанов.

Припомняме ви, че Локомотив започва участието си в Европа с гостуване на Рига на 7 октомври, а седмица по-късно ще приеме румънския Орадя в първото си домакинство в надпреварата.

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Снимки: Борислав Трошев