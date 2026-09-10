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  3. Локомотив Пловдив тренира на пълни обороти за началото на лудия си сезон

Локомотив Пловдив тренира на пълни обороти за началото на лудия си сезон

  • 10 сеп 2026 | 21:39
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През последните 10 дни отборът на Локомотив Пловдив води подготовка на пълни обороти за предстоящия луд сезон не само в Sesame Национална баскетболна лига, а и на европейската сцена в турнира ФИБА Къп.

Под ръководството на старши треньора на "смърфовете" Асен Николов, който добави в щаба си и бившия помощник-треньор на Черно море Тича Веселин Веселинов, се готвят 13 баскетболисти, видя екипът на Sportal.bg по време на следобедното занимание на отбора в зала "Сила".

Новите имена в състава на "черно-белите" са Михаил Молдов, Евгени Хаджирусев, Джомару Браун, Сайкуон Джеймисън, Айзея Томпсън, а от миналия сезон остават Девърл Рамзи, Преслав Дурев, Илиян Илиев, Томислав Минков, Мирослав Лилов, Георги Кендеров, Йоанис Кикрилис и Кръстан Кръстанов.

Припомняме ви, че Локомотив започва участието си в Европа с гостуване на Рига на 7 октомври, а седмица по-късно ще приеме румънския Орадя в първото си домакинство в надпреварата.

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Снимки: Борислав Трошев

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