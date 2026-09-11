Германия стартира с обрат срещу Турция на Европейското

Волейболистите от националния отбор на Германия стартираха с трудна победа на ЕвроВолей 2026. Бундестимът обърна и надделя над Турция с 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) в първия си мач от Група D на първенството, играно снощи близо 1200 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока (Румъния).

Латвия изненада Румъния на старта на ЕвроВолей 2026

Днес (11 септември) Германия ще изиграе втората си среща в групата срещу Латвия, която изненада домакините от Румъния с 3:0, от 17,00 часа българско време.

Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026

Вторият двубой на Турция пък е срещу олимпийския шампион Франция утре (12 септември) също от 17,00 часа.

Най-полезен за Германия бе влезлия като резерва още в първия гейм Тео Мовинкел с 16 точки (1 блок, 2 аса, 72% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +12). Моритц Райхерт и Ерик Рьорс се отчетоха с по 14 точки за успеха.

За Турция Гьокчен Юксел (1 блок, 54% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +9) и Адис Лагумджия (1 блок, 2 аса и 44% ефективност в атака - +9) завършиха с 16 и 15 точки.

Снимки: CEV.EU

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