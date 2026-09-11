Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Германия стартира с обрат срещу Турция на Европейското

Германия стартира с обрат срещу Турция на Европейското

  • 11 сеп 2026 | 12:10
  • 175
  • 0
Германия стартира с обрат срещу Турция на Европейското

Волейболистите от националния отбор на Германия стартираха с трудна победа на ЕвроВолей 2026. Бундестимът обърна и надделя над Турция с 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) в първия си мач от Група D на първенството, играно снощи близо 1200 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока (Румъния).

Латвия изненада Румъния на старта на ЕвроВолей 2026
Латвия изненада Румъния на старта на ЕвроВолей 2026

Днес (11 септември) Германия ще изиграе втората си среща в групата срещу Латвия, която изненада домакините от Румъния с 3:0, от 17,00 часа българско време.

Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026
Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026

Вторият двубой на Турция пък е срещу олимпийския шампион Франция утре (12 септември) също от 17,00 часа.

Най-полезен за Германия бе влезлия като резерва още в първия гейм Тео Мовинкел с 16 точки (1 блок, 2 аса, 72% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +12). Моритц Райхерт и Ерик Рьорс се отчетоха с по 14 точки за успеха.

За Турция Гьокчен Юксел (1 блок, 54% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +9) и Адис Лагумджия (1 блок, 2 аса и 44% ефективност в атака - +9) завършиха с 16 и 15 точки.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 9776
  • 15
Украйна с трудно начало на ЕвроВолей 2026 в София

Украйна с трудно начало на ЕвроВолей 2026 в София

  • 10 сеп 2026 | 21:37
  • 4099
  • 0
България с най-много представители от чужденците в Серия А на ЕвроВолей 2026

България с най-много представители от чужденците в Серия А на ЕвроВолей 2026

  • 10 сеп 2026 | 21:12
  • 4727
  • 5
Капитанът на Португалия: Ще подходим по същия начин и в мача срещу България

Капитанът на Португалия: Ще подходим по същия начин и в мача срещу България

  • 10 сеп 2026 | 21:00
  • 3431
  • 0
Жоао Жозе: Ще бъде също толкова взискателен мач и с България

Жоао Жозе: Ще бъде също толкова взискателен мач и с България

  • 10 сеп 2026 | 20:46
  • 2021
  • 0
Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

  • 10 сеп 2026 | 17:47
  • 6081
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 11130
  • 51
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 9776
  • 15
Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

  • 11 сеп 2026 | 07:50
  • 4479
  • 11
Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

  • 11 сеп 2026 | 08:48
  • 8105
  • 21
Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

  • 11 сеп 2026 | 09:56
  • 7256
  • 5
Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 09:38
  • 11863
  • 19