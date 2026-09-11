Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026

Олимпийският шампион Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026. Момчетата на Андреа Джани надиграха Швейцария с 3:0 (25:23, 31:29, 25:21) в първата среща от Група D на турнира, играна снощи пред около 700 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока (Румъния).

Днес (11 септември) Швейцария ще изиграе втория си мач в групата срещу домакините от Румъния от 20,00 часа българско време.

Днес (11 септември) Швейцария ще изиграе втория си мач в групата срещу домакините от Румъния от 20,00 часа българско време.

Над всички за Франция беше Тео Фор със страхотните 21 точки (1 блок и 56% ефективност в атака - +15), докато Тревор Клевено добави 11 точки за победата.

За тима на Швейцария единственият с двуцифров актив беше Ларс Миге с 13 точки (1 блок, 2 аса, 32% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +7).

Снимки: CEV.EU

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google