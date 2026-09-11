Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026

Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026

  • 11 сеп 2026 | 11:37
  • 317
  • 0
Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026

Олимпийският шампион Франция тръгна с чиста победа на ЕвроВолей 2026. Момчетата на Андреа Джани надиграха Швейцария с 3:0 (25:23, 31:29, 25:21) в първата среща от Група D на турнира, играна снощи пред около 700 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока (Румъния).

Днес (11 септември) Швейцария ще изиграе втория си мач в групата срещу домакините от Румъния от 20,00 часа българско време.

Днес (11 септември) Швейцария ще изиграе втория си мач в групата срещу домакините от Румъния от 20,00 часа българско време.

Над всички за Франция беше Тео Фор със страхотните 21 точки (1 блок и 56% ефективност в атака - +15), докато Тревор Клевено добави 11 точки за победата.

За тима на Швейцария единственият с двуцифров актив беше Ларс Миге с 13 точки (1 блок, 2 аса, 32% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +7).

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 9753
  • 15
Украйна с трудно начало на ЕвроВолей 2026 в София

Украйна с трудно начало на ЕвроВолей 2026 в София

  • 10 сеп 2026 | 21:37
  • 4098
  • 0
България с най-много представители от чужденците в Серия А на ЕвроВолей 2026

България с най-много представители от чужденците в Серия А на ЕвроВолей 2026

  • 10 сеп 2026 | 21:12
  • 4725
  • 5
Капитанът на Португалия: Ще подходим по същия начин и в мача срещу България

Капитанът на Португалия: Ще подходим по същия начин и в мача срещу България

  • 10 сеп 2026 | 21:00
  • 3431
  • 0
Жоао Жозе: Ще бъде също толкова взискателен мач и с България

Жоао Жозе: Ще бъде също толкова взискателен мач и с България

  • 10 сеп 2026 | 20:46
  • 2021
  • 0
Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

  • 10 сеп 2026 | 17:47
  • 6078
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 11074
  • 51
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 9753
  • 15
Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

  • 11 сеп 2026 | 07:50
  • 4471
  • 11
Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

  • 11 сеп 2026 | 08:48
  • 8072
  • 21
Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

  • 11 сеп 2026 | 09:56
  • 7215
  • 5
Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 09:38
  • 11795
  • 17