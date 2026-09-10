Латвия изненада Румъния на старта на ЕвроВолей 2026

Мъжкият национален отбор на Латвия поднесе първата голяма изненада на ЕвроВолей 2026. Волейболистите от балтийската страна малко неочаквано се наложиха над домакините от Румъния с 3:1 (26:24, 18:25, 25:21, 26:24) в първата среща от Група D на турнира, играна тази вечер пред около 1750 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока.
Във вторите си мачове от групата Латвия ще играе с Германия, а Румъния срещу Швейцария. Двата двубоя са в петък (11 септември) съответно от 17,00 и 20,00 часа българско време.
Най-резултатни за Латвия станаха Кристапс Смитс (3 блока, 34% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +1) и влезлият като резерва Янис Меденис (1 ас, 48% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +11) с 14 и 12 точки за победата.
За тима на Румъния Александру Раца заби 21 точки (2 блока и 42% ефективност в атака - +18), а Даниел Кицигой добави 17 точки (1 блок, 2 аса, 45% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10), но и това не беше достатъчно за успеха.
Снимки: CEV.EUДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google