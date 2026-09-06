Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Охраната се намеси след скандал след Рома - Аталанта

Охраната се намеси след скандал след Рома - Аталанта

  • 6 сеп 2026 | 15:29
  • 239
  • 0

Множество източници в Италия съобщават, че изпълнителният директор на Аталанта Лука Перкаси е влязъл в конфронтация и е обидил спортния директор на Рома Тони Д'Амико след драматичната победа на „джалоросите“ над „Ла Деа“ с 2:1 в събота, което е наложило намесата на охраната.

Изглежда, че между Аталанта и бившия им спортен директор Д'Амико, който напусна бергамаските, за да се присъедини към Рома по-рано това лято, все още има напрежение.

Според няколко италиански източника, включително „Кориере дело Спорт“, който цитира „преки свидетели“, изпълнителният директор на Аталанта Перкаси е потърсил сметка на Д'Амико след последния съдийски сигнал и е започнал да го обижда, но директорът на Рома е отказал да отговори.

Твърди се, че Перкаси е последвал Д'Амико до паркинга на „Стадио Олимпико“, където служителите по сигурността са били принудени да се намесят, за да възстановят спокойствието.

Според „Кориере дело Спорт“ търканията между Д'Амико и Перкаси, който е и вицепрезидент на Серия “А”, датират отпреди две години, когато Джан Пиеро Гасперини напусна Аталанта, за да поеме Рома.

Италианският тактик беше последван от Д'Амико по-рано това лято, което разстрои Аталанта. Първоначално клубът не позволи на 46-годишния директор да се премести при “вълците”, въпреки че вече беше постигнал споразумение с Кристиано Джунтоли за негов заместник.

„Кориере дело Спорт“ и други източници твърдят, че Рома смята поведението на Перкаси за неприемливо и ще предприеме всички необходими действия, за да защити Д'Амико, докато от Аталанта досега не са коментирали или реагирали на съобщенията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

  • 6 сеп 2026 | 15:15
  • 1948
  • 0
Бензема преговарял за завръщане в Лион

Бензема преговарял за завръщане в Лион

  • 6 сеп 2026 | 15:11
  • 496
  • 0
Де Дзерби за неудачите на многомилионната селекция на Тотнъм: Това не е Football Manager

Де Дзерби за неудачите на многомилионната селекция на Тотнъм: Това не е Football Manager

  • 6 сеп 2026 | 14:26
  • 2602
  • 0
Георги Кабаков се завръща в Шампионската лига след дълго отсъствие

Георги Кабаков се завръща в Шампионската лига след дълго отсъствие

  • 6 сеп 2026 | 14:22
  • 2931
  • 0
Напрежение във Валенсия преди двубоя с Барселона

Напрежение във Валенсия преди двубоя с Барселона

  • 6 сеп 2026 | 14:01
  • 2880
  • 1
Жоао Феликс с остър тон срещу първенството в Саудитска Арабия

Жоао Феликс с остър тон срещу първенството в Саудитска Арабия

  • 6 сеп 2026 | 13:37
  • 4897
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

  • 6 сеп 2026 | 11:03
  • 52161
  • 137
Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на „Монца“

Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на „Монца“

  • 6 сеп 2026 | 11:42
  • 40766
  • 27
Лудогорец пред нов сериозен трансфер, взима още един участник на Мондиал 2026

Лудогорец пред нов сериозен трансфер, взима още един участник на Мондиал 2026

  • 6 сеп 2026 | 14:58
  • 4662
  • 4
Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

  • 6 сеп 2026 | 15:15
  • 1948
  • 0
Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

  • 6 сеп 2026 | 15:00
  • 1965
  • 0
Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

  • 6 сеп 2026 | 09:52
  • 30368
  • 47