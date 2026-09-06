Охраната се намеси след скандал след Рома - Аталанта

Множество източници в Италия съобщават, че изпълнителният директор на Аталанта Лука Перкаси е влязъл в конфронтация и е обидил спортния директор на Рома Тони Д'Амико след драматичната победа на „джалоросите“ над „Ла Деа“ с 2:1 в събота, което е наложило намесата на охраната.

Изглежда, че между Аталанта и бившия им спортен директор Д'Амико, който напусна бергамаските, за да се присъедини към Рома по-рано това лято, все още има напрежение.

Според няколко италиански източника, включително „Кориере дело Спорт“, който цитира „преки свидетели“, изпълнителният директор на Аталанта Перкаси е потърсил сметка на Д'Амико след последния съдийски сигнал и е започнал да го обижда, но директорът на Рома е отказал да отговори.

Твърди се, че Перкаси е последвал Д'Амико до паркинга на „Стадио Олимпико“, където служителите по сигурността са били принудени да се намесят, за да възстановят спокойствието.

Според „Кориере дело Спорт“ търканията между Д'Амико и Перкаси, който е и вицепрезидент на Серия “А”, датират отпреди две години, когато Джан Пиеро Гасперини напусна Аталанта, за да поеме Рома.

Италианският тактик беше последван от Д'Амико по-рано това лято, което разстрои Аталанта. Първоначално клубът не позволи на 46-годишния директор да се премести при “вълците”, въпреки че вече беше постигнал споразумение с Кристиано Джунтоли за негов заместник.

„Кориере дело Спорт“ и други източници твърдят, че Рома смята поведението на Перкаси за неприемливо и ще предприеме всички необходими действия, за да защити Д'Амико, докато от Аталанта досега не са коментирали или реагирали на съобщенията.

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