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Кесие се завръща в Аталанта

  • 30 авг 2026 | 02:35
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Кесие се завръща в Аталанта

Капитанът на Кот д'Ивоар Франк Кесие подписа с италианския Аталанта, отбелязвайки завръщането си в тима от Бергамо. Клубът от Серия А съобщи, че Кесие е парафирал многогодишен контракт, без да предоставя подробности.

Ювентус също се опитваше да го привлече, но треньорът Лучано Спалети заяви, че има проблеми с правилата за финансовия феърплей.

Ювентус е близо до споразумение с Франк Кесие
Ювентус е близо до споразумение с Франк Кесие

29-годишният халф, който присъедини за първи път към Аталанта през 2015-а, когато играеше за младежкия отбор на клуба от Бергамо. След престой под наем в Чезена, Кеси отбеляза два гола в дебюта си в Серия А с Аталанта през 2016-а. След това той игра за Милан, Барселона и Ал-Ахли в Саудитска Арабия.

Под ръководството на Маурицио Сари, Аталанта победи Сасуоло в първия си мач от Серия А миналия уикенд и е домакин на Болоня в понеделник.

Кесие помогна на Кот д'Ивоар да достигне до фазата на елиминациите на Световното първенство тази година за първи път. Той вкара гол при загубата от Германия в груповата фаза.

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