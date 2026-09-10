Капитанът на Португалия: Ще подходим по същия начин и в мача срещу България

Капитанът на мъжкия национален отбор на Португалия Алешандре Ферейра призна след загубата от настоящия шампион Полша на старта на ЕвроВолей 2026 в София, че въпреки това ще подходят по същия начин и в мача срещу България утре.

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"Беше много тежко. Но от положителна гледна точка това беше добър ориентир за нас, за да видим къде е нашето ниво и къде можем да се подобрим. Започнахме добре всички геймове, но към края, когато ни поставиха под натиск, се пречупихме твърде лесно. Ще подходим по същия начин и в мача срещу България. Нашият начин на мислене остава непроменен. Ще играем за победа, ще се фокусираме върху победата и ще работим върху подобряването на играта си за предстоящите мачове, които ще бъдат по-близо до нашите ниво", сподели Ферейра пред сайта на CEV.

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Срещата между Португалия и България е утре (11 септември) от 19,00 часа в зала "Арена София".

Снимки: CEV.EU

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