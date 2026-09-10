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Жоао Жозе: Ще бъде също толкова взискателен мач и с България

  • 10 сеп 2026 | 20:46
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Жоао Жозе: Ще бъде също толкова взискателен мач и с България

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Португалия Жоао Жозе сподели след загубата от настоящия шампион Полша на старта на ЕвроВолей 2026 в София, че утре ще бъде също толкова взискателен мач и срещу България.

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"Полша беше по-добра, както се очакваше. Можехме да започнем първия гейм по-добре, но коригирахме ключови аспекти във втория и третия гейм, което ни позволи да бъдем равностойни в различни моменти, макар че това не беше достатъчно. Останахме организирани за част от времето, но Полша в крайна сметка ни разстрои с агресивността на сервиса и атаката си. С течение на мача не успяхме да се възползваме по-добре от създадените възможности. Сега фокусът е върху утре - нов ден, със същата цел", коментира Жозе пред официалния сайт на местната федерация.

"Мач пред препълнена зала трябва да е допълнителна мотивация. Тренираме и играем, за да изпитаме тези емоции. Разбира се, бихме предпочели да играем у дома, но срещата с отбор в собствената му зала дава специално чувство. Утре ще бъде също толкова взискателен мач, както и тези, които ще последват до края на групата. Не очакваме лесни мачове срещу никой съперник", каза още селекционерът на Португалия.

Срещата между Португалия и България е утре (11 септември) от 19,00 часа в зала "Арена София".

Снимки: CEV.EU

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