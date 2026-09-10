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  3. Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

  • 10 сеп 2026 | 17:47
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Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

Настоящият шампион Полша започна с победа защитата на титлата си на ЕвроВолей 2026 за мъже. Момчетата на Никола Гърбич биха категорично Португалия с 3:0 (25:12, 25:18, 25:20) в първата си среща от Група В на първенството, играна този следобед пред едва около 900 зрители в зала "Арена София".

Вторият мач в групата за "Дружина полска" е срещу Израел в събота (12 септември) от 16,00 часа.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

Португалия пък ще играе срещу България, която снощи стартира с перфектна победа срещу Северна Македония с 3:0 гейма, утре (11 септември) от 19,00 часа.

Най-резултатен за Полша стана Бартломией Болаж с 9 точки (1 блок, 1 ас и 58% ефективност в атака - +7), а Бартломией Лемански и Вилфредо Леон се отчетоха с по 7 точки за победата.

За Португалия над всички бе Лоуренсо Мартинс с 13 точки (1 блок, 67% ефективнст в атака и 43% позитивно посрещане - +12).

ПОЛША - ПОРТУГАЛИЯ 3:0 (25:12, 25:18, 25:20)

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартломией Болаж 9, Вилфредо Леон 7, Томаш Форнал 6, Бартломией Лемански 7, Шимон Якубишак 6 - Якуб Попивчак-либеро (Кевин Сасак 4, Ян Фирлей, Александър Сливка 2, Артур Шалпук, Камил Семенюк 4, Якуб Новак 2, Максимилиан Граниечни-либеро)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

ПОРТУГАЛИЯ: Бруно Диаш 1, Андре Перейра 6, Лоуренсо Мартинс 13, Алешандре Ферейра 5, Келтон Тавареш 1, Филип Чветичанин 2 - Гонсало Соуса-либеро (Диого Феверейро, Гийерме Менезеш 3, Мануел Фигейредо 1, Родриго Коща)

Старши треньор: ЖОАО ЖОЗЕ.

Снимки: CEV.EU

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