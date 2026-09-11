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Дамбраускас: Показахме неопитност

  • 11 сеп 2026 | 02:58
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Дамбраускас: Показахме неопитност

Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас коментира тежката загуба с 0:4 при гостуването на Манчестър Юнайтед на старта на Шампионската лига. Добре познатият в България литовски специалист, който изведе азербайджанския тим до историческо първо участие в същинската фаза на турнира, сподели смесените си чувства от сблъсъка на „Олд Трафорд“.

„Разбира се, че съм горд треньор. Това е нашият дебют на такова високо ниво и може би дълбоко в себе си очаквахме малко повече. Затова е и леко разочароващо по какъв начин допуснахме головете – особено онези два в самия край на първото полувреме“, започна Дамбраускас.

Той посочи липсата на опит в подобни престижни сблъсъци като основна причина за негативния развой срещу английския гранд.

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„Проявихме известна неопитност, защото когато имахме възможност да играем с топката, се опитвахме да я задържаме и да контролираме срещата. Разбира се, Юнайтед ни притисна сериозно, но мисля, че ние също имахме своите добри моменти на терена“, допълни литовецът.

Специалистът анализира и тактическите грешки, които неговият тим е допуснал по време на срещата в Англия.

„Дистанцията между атаката и защитата ни на моменти беше твърде голяма. Когато губехме топката, понякога не успявахме да се приберем навреме в нашата тактическа постройка и по този начин те можеха да ни побеждават цял ден. Бруно Фернандеш си е Бруно Фернандеш – какъв невероятен футболист само. Поздравления за Юнайтед. Да се завърнеш в Шампионската лига след три години и да спечелиш веднага – поздравявам ги за този успех“, завърши Дамбраускас.

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Снимки: Gettyimages

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