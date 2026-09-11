Гасперини: Тази точка може да бъде много важна

Треньорът на Рома Джан Пиέро Гасперини настоява, че тимът му може да бъде доволен от равенството 1:1 в Шампионската лига при гостуването на Фенербахче. „Джалоросите“ имаха предимство при притежанието на топката в Истанбул и първи поведоха в резултата, но не успяха да си тръгнат с трите точки. Въпреки това наставникът не е разочарован от този хикс.

"Това беше добро представяне, но не беше лесно в тази атмосфера и срещу отбор, който, въпреки че бе на собствена територия, се затвори в защита и се опита да действа на контраатака с бързите си нападатели. Мисля, че играхме много добре. В края на краищата, една точка може да бъде важна за класирането. Нуждаем се и от равенства, за да постигнем целите си“, започна Гасперини.

Защитата на Рома показа трудности при справянето с някои от движенията на Фенербахче без топка, както се случи и при изравнителния гол.

„Със сигурност направихме грешно движение в защита, но това се случва понякога, когато сме твърде дълбоко. Всъщност е по-добре, когато атакуваме и натискаме в тяхната половина. Това е нещо, върху което определено трябва да работим, защото не можем винаги да натискаме напред, особено в това състезание, понякога ще бъдем в отбранителна позиция. Това беше грешка в нашето дефанзивно движение“, допълни специалистът.

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Той не започна с нито едно от летните попълнения тази вечер, като някои от тях се появиха от пейката, но не оказаха голямо влияние на играта.

„Не мисля така. Леонардо Балерди влезе много добре, както и Науел Молина. Не беше лесно за Николо Пизили. Може би Родриго Мора се затрудни, пуснах го, за да се възползвам максимално от неговата скорост, но беше трудно да го намерим между линиите. Вкарах Мартен де Роон, когато трябваше просто да си осигурим и донесем резултата у дома. Сметнах, че всеки имаше правилния подход“, каза още италианецът.

Рома отново допусна гол в началото на второто полувреме и това е повод за притеснение.

„Когато се случи два пъти, това е индикация. Не всичко във футбола е обяснимо, понякога е случайност, но от следващия мач трябва да бъдем по-концентрирани“, завърши Гасперини.

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Снимки: Gettyimages