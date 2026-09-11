Ланс и Славия (Прага) сътвориха истинско зрелище, непримиримост и с пълен обрат в добавеното време

Ланс постигна драматична победа с 3:2 като гост на Славия Прага в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Френският тим достигна до успеха след пълен обрат, а ключов за него се оказа червения картон на Микулас Конечни още в 49-ата минута. Ситуацията бе още по-драматична за чехите, тъй като Конечни се появи в игра на почивката, но бе изгонен само няколко минути по-късно. За бранителят това бе дебют в европейските турнири, а изгонването му постави рекорд за най-бързо отстраняване от игра на игра, който за пръв път играе в Шампионската лига. Домакините имаха преднина до самия край на срещата, но френският тим направи невероятен обрат с два гола в добавеното време и си тръгна от Прага с трите точки.

Въпреки, че бе с човек по-малко Славия (Прага) поведе с попадение на Даниел Щурм в 51-ата минута. Гостите от Франция изравниха с попадение на Абдала Сима (73’), но отново Щурм изведе домакините напред в 88-ата. С попадения на Флориан Товен (90+1’) и Рубен Агилар (90+3’) обаче Ланс измъкна успеха.

Първото полувреме премина без голове, но двубоят се промени напълно след почивката. В 49-ата минута Микулаш Конечни получи директен червен картон и остави Славия с човек по-малко. Въпреки това чешкият тим реагира по най-добрия възможен начин и само две минути по-късно Данел Щурм се разписа за 1:0. Славия се прибра по-дълбоко, но продължи да създава опасности и дълго време успяваше да удържи аванса си.

Ланс постепенно увеличи натиска и в 73-ата минута стигна до изравняването. Абдула Сима се възползва от създадената възможност и върна французите в мача. Славия обаче не се пречупи и в 88-ата минута Щурм вкара втория си гол за вечерта, с което изглеждаше, че домакините са на път да измъкнат изключително ценна победа въпреки численото си изоставане.

Драмата обаче тепърва предстоеше. В първата минута на добавеното време Флориан Товен изравни за 2:2, а само две минути по-късно Рубен Агилар довърши обрата и направи резултата 2:3. Така Ланс превърна мач, в който изоставаше до 88-ата минута, в победа с три гола в последните 20 минути.

Успехът дава на Ланс отличен старт в новия сезон на Шампионската лига, докато Славия ще трябва да съжалява за изпуснатата възможност да спечели след толкова силна реакция след червения картон.

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Снимки: Imago