Пуснаха в продажба допълнителни билети за следващите три мача на България от Евро 2026

За следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на CEV EuroVolley 2026 ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите.

Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове.

Следващият мач на отбора на Джанлоренцо Бленджини е утре срещу тима на Португалия от 19:00 часа. В събота България играе срещу Украйна, отново от 19:00 часа. Третият мач от серията е срещу тима на Израел в понеделник от 19:00 часа.

Билетите за двубоя срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион и срещата е в сряда, са разпродадени отдавна.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google