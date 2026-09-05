Янтра преследва шести пореден мач без загуба

Шести пореден мач без загуба ще преследва Янтра утре. В двубой от 8-ия кръг на първенството във Втора лига, тимът от Габрово ще приеме на стадион „Христо Ботев“ състава на Марек. Срещата е с начален час 19:00, а „ковачите“ отново очакват силна подкрепа от трибуните.

Това ще бъде второ поредно домакинство за Янтра. В изминалия междинен кръг, в сряда, момчетата на Борислав Стойчев се наложиха с 2:0 над Пирин. Така в последните пет кръга „ковачите“ записаха четири победи и едно равенство и се намират само на две точки от лидера във временното класиране Вихрен.

Както и в мача срещу Пирин, Борислав Стойчев няма да може да разчита на всички свои футболисти. Левият бек Александър Георгиев и централният защитник Константин Иванов продължават да се възстановяват от мускулни травми. Под въпрос остава и участието на десния краен защитник Кольо Станев.

Сериозни кадрови проблеми има и старши треньорът на Марек Анжело Кючуков. Марио Петков е наказан заради получения червен картон в последния мач на дупничани. Срещата в Габрово ще пропуснат още Веселин Любомиров и Христо Каймакански, които също са наказани, както и Кристиян Джаджаров, който се възстановява след операция. Под въпрос заради травма е и Румен Сандев.

Статистиката от последните осем срещи между двата отбора във Втора лига е в полза на Янтра. „Ковачите“ имат три победи срещу една за Марек, а четири от двубоите са завършили наравно.

Главен съдия на мача ще бъде Кристиан Тодоров от Варна. Ще му помагат Владимир Йорданов и Станимир Господинов, а за четвърти рефер е назначен Владимир Кирилов от Плевен. Делегат на БФС ще бъде Николай Иванов от Варна, а съдийски наблюдател – Никола Атанасов от Велико Търново.

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