Левски (Карлово) си избра старши треньор

Димитър Иванов е новият старши треньор на Левски (Карлово). Наследява на поста подалия оставка Господин Мирчев. През последните години, Иванов водеше Спартак (Пловдив) в Югоизточната Трета лига. Работил е още в едноименния тим на Ямбол. Бил помощник треньор в Ботев (Пловдив), Вихрен (Сандански), Ботев (Враца) и Етър (Велико Търново). Като футболист е играл и за ЦСКА. Автор на най-бързия гол в дербито с Левски 1:0 в 36-ата секунда през 1999 година. Шампион и носител на купата на България през 1997 г.
Снимка: levskikarlovo.com