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  3. Левски (Карлово) си избра старши треньор

Левски (Карлово) си избра старши треньор

  • 10 сеп 2026 | 09:50
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Левски (Карлово) си избра старши треньор

Димитър Иванов е новият старши треньор на Левски (Карлово). Наследява на поста подалия оставка Господин Мирчев. През последните години, Иванов водеше Спартак (Пловдив) в Югоизточната Трета лига. Работил е още в едноименния тим на Ямбол. Бил помощник треньор в Ботев (Пловдив), Вихрен (Сандански), Ботев (Враца) и Етър (Велико Търново). Като футболист е играл и за ЦСКА. Автор на най-бързия гол в дербито с Левски 1:0 в 36-ата секунда през 1999 година. Шампион и носител на купата на България през 1997 г.

Снимка: levskikarlovo.com

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