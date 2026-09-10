България запази 9-ото място в световната ранглиста

Националният отбор на България по волейбол за мъже спечели само 1.85 точка от категоричната си победа над тима на Република Северна Македония с 3:0 на старта на Европейското първенство в София.

По този начин тимът на Джанлоренцо Бленджини затвърди деветата си позиция в световната ранглиста, а малкият спечелен актив се дължи на факта, че скромният съперник е извън Топ 50 в подреждането.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България може да разчита на по-голям актив при очакван успех над отбора на Португалия утре вечер, тъй като съперникът е на 26-о място в ранглистата. Родният тим се наложи над португалците на осминафиналите на Световното първенство във Филипините преди година до пътя си към финала.

Всичко най-интересно около България - Северна Македония

България е на девета позиция в момента с актив от 274.10 точки. Тимът на Бленджини изостава с по-малко от 30 точки от осмия Франция, който е в Група "D" на Европейското първенство в Румъния, заедно с отборите на домакините, Турция, Германия, Швейцария и Латвия.

На десето място в световната ранглиста в момента е тимът на Турция, който изостава с по-малко от шест точки от България и също може да се надява да подобри ранкинга си при добро представяне на Евро 2026.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto