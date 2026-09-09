Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на юношеския US Open

Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на юношеския US Open

  • 9 сеп 2026 | 21:54
  • 1059
  • 1
Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на юношеския US Open

Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис за юноши, след като отстъпи с 3:6, 3:6 срещу представителя на домакините Марсел Латак.

18-годишният българин отстъпи в рамките на 54 минути.  

Кисимов, поставен под номер 10, допусна пробив в шестия гейм на първия сет, а Латак взе следващите си две подавания и приключи частта при 6:3. Във втория сет американецът проби Кисимов в първия, петия и деветия гейм, а българският тенисист върна само един брейк.

По-рано на турнира Кисимов отстрани еквадореца Емилио Камачо и американеца Сафир Азам. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ден 11 на US Open: Вълнуващите четвъртфинали продължават

Ден 11 на US Open: Вълнуващите четвъртфинали продължават

  • 9 сеп 2026 | 21:27
  • 4885
  • 0
Рибакина е полуфиналистка на US Open и оглави световната ранглиста

Рибакина е полуфиналистка на US Open и оглави световната ранглиста

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 1604
  • 0
Ще продължат ли шоуто Гоф и Андреева

Ще продължат ли шоуто Гоф и Андреева

  • 9 сеп 2026 | 14:44
  • 716
  • 0
Финансов натиск върху WTA: Какво очаква женския тенис след 2027 година?

Финансов натиск върху WTA: Какво очаква женския тенис след 2027 година?

  • 9 сеп 2026 | 14:22
  • 955
  • 0
Сабаленка би заменила първото място с трета титла

Сабаленка би заменила първото място с трета титла

  • 9 сеп 2026 | 13:32
  • 4358
  • 3
Кузманов е 1/4-финалист в Истанбул

Кузманов е 1/4-финалист в Истанбул

  • 9 сеп 2026 | 12:58
  • 807
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 251690
  • 1099
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 70835
  • 70
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 26790
  • 186
Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 14792
  • 71
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 210384
  • 62
Ливърпул 1:1 Атлетико Мадрид, равенство на почивката

Ливърпул 1:1 Атлетико Мадрид, равенство на почивката

  • 9 сеп 2026 | 22:51
  • 5053
  • 12