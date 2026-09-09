Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на юношеския US Open

Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис за юноши, след като отстъпи с 3:6, 3:6 срещу представителя на домакините Марсел Латак.

18-годишният българин отстъпи в рамките на 54 минути.

Кисимов, поставен под номер 10, допусна пробив в шестия гейм на първия сет, а Латак взе следващите си две подавания и приключи частта при 6:3. Във втория сет американецът проби Кисимов в първия, петия и деветия гейм, а българският тенисист върна само един брейк.

По-рано на турнира Кисимов отстрани еквадореца Емилио Камачо и американеца Сафир Азам.

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Снимки: Gettyimages