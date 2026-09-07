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Димитър Кисимов излиза днес за първия си мач на US Open

  • 7 сеп 2026 | 14:17
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Димитър Кисимов излиза днес за първия си мач на US Open

Димитър Кисимов ще изиграе днес първия си мач на US Open Junior Championships 2026 в Ню Йорк. 18-годишният български тенисист е поставен под №10 в основната схема при юношите и в първия кръг ще се изправи срещу участващия с wild card Safir Azam.

Кисимов вече е в Ню Йорк и заедно със своите треньори се подготвя активно за първия си двубой.

US Open е четвъртият и последен турнир от Големия шлем при юношите за сезона. Основната схема включва 64 тенисисти, а състезанието при юношите се провежда от 6 до 12 септември.

Четвърти турнир от Големия шлем за Кисимов през 2026 г.

Димитър Кисимов пристига в Ню Йорк след най-силния сезон в юношеската си кариера до момента.

В началото на годината българинът спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open 2026 заедно с Конър Дойг от Южна Африка.

През сезона Кисимов стана шампион на сингъл на J300 в Кайро, а през май достигна до финала на престижния J500 в Офенбах.

На „Уимбълдън“ 2026 той записа още един от най-силните резултати в кариерата си, достигайки до четвъртфиналите на сингъл при юношите.

Силните му резултати през сезона го изведоха до №9 в световната ранглиста при юношите.

Успоредно с участията си на най-големите юношески турнири Кисимов постепенно прави и прехода към професионалния тенис.

През август той спечели и първата си титла на сингъл при мъжете в турнир от ITF World Tennis Tour - M15 Куршумлийска баня в Сърбия. 

Участието на US Open е следващото голямо предизвикателство за Кисимов в сезон, в който той вече записа силни резултати на различни настилки и както на най-високо юношеско ниво, така и в първите си по-сериозни стъпки при мъжете.

Силен сезон за Димитър Кисимов

Шампион на двойки при юношите на Australian Open 2026 с Конър Дойг (Южна Африка)

Шампион на сингъл на J300 в Кайро през 2026 г.

Финалист на J500 в Офенбах през май 2026 г.

Четвъртфиналист на сингъл при юношите на „Уимбълдън“ 2026

Достигнал до №9 в световната ранглиста при юношите през 2026 г.

Първа титла на сингъл в ITF World Tennis Tour за мъже, Куршумлийска баня, август 2026 г.

Поставен под №10 в основната схема на US Open Junior Championships 2026

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