Ще продължат ли шоуто Гоф и Андреева

Предстоящият четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ между четвъртата поставена Коко Гоф и петата в схемата Мира Андреева се очертава като един от най-вълнуващите сблъсъци от женската схема в Ню Йорк. Американската шампионка от 2023 година се намира в серия от 10 поредни победи, след като спечели титлата в Синсинати и все още няма загубен сет от началото на турнира.

Основната интрига около двубоя е пълното надмощие на Коко Гоф в съперничеството ѝ с 19-годишната Андреева. Американката води с 5:0 победи в професионалния тур. Първият им мач на US Open беше през 2023 година, когато Гоф спечели във втория кръг с 6:3, 6:2. Последната им среща бе през май 2026 година на четвъртфиналите в Рим, където Гоф отново надделя след обрат с 4:6, 6:2, 6:4.

Въпреки досегашната си статистика срещу американо-руския сблъсък, шампионката от Ролан Гарос Мира Андреева показа страхотна форма в Ню Йорк, достигайки до първия си четвъртфинал на US Open след обрат с 5:7, 6:4, 6:3 срещу Анастасия Потапова. От своя страна, Гоф си осигури място сред най-добрите осем след убедителен успех над Ива Йович с 6:1, 6:4.

Залогът за победителката от този двубой е изключително висок, тъй като на полуфиналите я очаква победителката от другия четвъртфинален сблъсък между Елена Рибакина и Чинуен Женг. Рибакина, която отстрани Наоми Осака с 6:1, 6:4, се намира само на една победа от това да изпревари Арина Сабаленка и да стане новата №1 в ранглистата на WTA за първи път в своята кариера.

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