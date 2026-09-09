Финансов натиск върху WTA: Какво очаква женския тенис след 2027 година?

Женската тенис асоциация (WTA) се изправя пред все по-сериозен финансов натиск, докато наближава 2027 г. — ключовият край на периода, в който организацията получава годишни приходи в размер на $30 милиона от сделката си с инвестиционния фонд CVC Capital Partners. Финансовата инжекция от $150 милиона срещу 20% дял в търговското дружество WTA Ventures бе предназначена да помогне за постигането на равен награден фонд с мъжкия тур, но реалността поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на този модел.

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Ярък пример за новите финансови реалности очертава преместването на Финалите на WTA в Индиън Уелс, където по-ниският награден фонд отразява по-строгата финансова дисциплина и липсата на достатъчно търговски приходи. Въпреки декларирания стремеж към изравняване на възнагражденията с ATP, разликата при комбинираните турнири остава осезаема.

На турнири от най-високата категория WTA 1000 като Маями и Мадрид, местните организатори покриват едва около 40% от наградния фонд за жените. Това оставя тежката задача на самата асоциация да финансира останалата част от сумата, за да поддържа паритета с мъжкия тур.

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За поддържане на изкуствено равновесие в заплащането, WTA заделя близо £25 милиона годишно под формата на субсидии. Тази субсидираща политика обаче изчерпва оперативните ресурси на женския тур и налага съкращаване на разходите в редица други направления.

Ситуацията се усложни допълнително след провала на преговорите за създаване на обща търговска структура с ATP. Проектът за обединяване на медийните и спонсорските права бе замразен за неопределено време, след като страните не постигнаха съгласие относно разпределението на приходите, оставяйки WTA сам да търси изход от финансовия натиск преди 2027 г.

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