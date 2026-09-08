Димитър Кисимов се класира за третия кръг на US Open при юношите

Димитър Кисимов се класира за третия кръг на сингъл на Откритото първенство на САЩ при юношите.

Поставеният под номер 10 българин надделя над Емилио Камачо (Еквадор) с 6:2, 4:6, 7:5 за два часа и девет минути игра.

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18-годишният Кисимов, който спечели преди две седмици първата си титла при мъжете на турнир от World Tennis Tour в Куршумлийска Баня (Сърбия), започна уверено двубой с Камачо. Той осъществи пробив за 2:1 и със серия от четири поредни гейма поведе с 5:1, след което спечели сета с 6:2.

Еквадорският тенисист обаче започна по-добре втората част и последователно взе аванс от 2:0 и 4:1, за да изравни резултата в сетовете след 6:4 в своя полза.

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Димитър Кисимов поведе с 3:1 в третия сет и имаше преднина от 5:3 и сервираше за победата, но Емилио Камачо отрази два мачбола и изравни за 5:5. Кисимов обаче върна пробива и стигна до успеха с третия си мачбол за 7:5.

В спор за достигане до четвъртфиналите Кисимов ще играе срещу американеца Марсел Латак.

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По-късно тази вечер българско време българинът и Конър Дойг (Република Южна Африка) ще излязат в първия кръг на надпреварата на двойки срещу петите в схемата Тило Берман (Австрия) и Дан Бранд (Израел). Кимисов и Дойг спечели титлата на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия по-рано през сезона.

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Снимки: Sportal.bg