Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте от 15:30: МВР с информация относно предприетите мерки за охрана на обществения ред за Левски - ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ден 11 на US Open: Вълнуващите четвъртфинали продължават

Ден 11 на US Open: Вълнуващите четвъртфинали продължават

  • 9 сеп 2026 | 14:35
  • 204
  • 0
Ден 11 на US Open: Вълнуващите четвъртфинали продължават

Нюйоркските кортове на Откритото първенство на САЩ навлизат в своята най-гореща фаза. На 9 септември предстоят ключови четвъртфинални сблъсъци при мъжете и жените, които обещават изключителна интрига и качествен тенис.

Програмата от предстоящи мачове за деня започва в 18:30 часа българско време с женския четвъртфинал между Чинуен Женг и Елена Рибакина. Двете тенисистки имат богата история на преки двубои, като Рибакина има предимство в предишните им срещи, включително победи на Мастърса в Мадрид през 2026 г. с 2-1 сета (4-6, 6-4, 6-3) и в Доха с 2-1 сета. Женг обаче спечели сблъсъка им на Финалите на WTA през 2024 г. с 2-1 сета (6-7, 6-3, 6-1), което прави мача изключително непредвидим.

От 20:00 часа на корта излизат младата звезда Мира Андреева и американската любимка Кори Гоф. Статистиката от преките им двубои показва надмощие за Гоф, която спечели последния им мач в Рим през 2026 г. с 2-1 сета (4-6, 6-2, 6-4), а през 2023 г. надделя над Андреева на US Open с 2-0 сета (6-3, 6-2). Андреева също записа впечатляваща победа над Гоф на турнира в Мадрид през 2025 г. с 2-0 сета (7-5, 6-1).

От 21:30 часа започва четвъртфиналният сблъсък от мъжката схема между Карен Хачанов и белгиеца Александър Блокс. Хачанов стигна до тази фаза след силни изяви на турнира, включително победа над поставения под номер 3 Феликс Оже-Алиасим в по-ранните кръгове. Това ще бъде първи официален мач между двамата тенисисти, като Блокс ще търси изненадата срещу опитния си съперник.

В нощната сесия, започваща от 02:30 часа сутринта на 10 септември, Александър Зверев се изправя срещу нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп в друг интригуващ четвъртфинален сблъсък от мъжката схема.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Пегула направи обрат и е на предпоследното стъпало в Ню Йорк

Пегула направи обрат и е на предпоследното стъпало в Ню Йорк

  • 9 сеп 2026 | 09:44
  • 121
  • 0
Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

  • 9 сеп 2026 | 10:35
  • 21749
  • 11
Гранойерс и Себайос са на 1/4-финал на US Open, но травма помрачи успеха

Гранойерс и Себайос са на 1/4-финал на US Open, но травма помрачи успеха

  • 9 сеп 2026 | 08:04
  • 556
  • 0
Наваро затрудни, но не успя да спре устрема на Пегула към 1/2-финала в Ню Йорк

Наваро затрудни, но не успя да спре устрема на Пегула към 1/2-финала в Ню Йорк

  • 9 сеп 2026 | 06:20
  • 2514
  • 0
Тиафо е на 1/2-финал след феноменален обрат от 0:2

Тиафо е на 1/2-финал след феноменален обрат от 0:2

  • 9 сеп 2026 | 02:54
  • 5555
  • 3
Сабаленка оцеля след тежка битка с Носкова и е на 1/2-финал в Ню Йорк

Сабаленка оцеля след тежка битка с Носкова и е на 1/2-финал в Ню Йорк

  • 8 сеп 2026 | 22:38
  • 3714
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

МВР с брифинг преди мача за Суперкупата

МВР с брифинг преди мача за Суперкупата

  • 9 сеп 2026 | 15:10
  • 753
  • 1
Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

  • 9 сеп 2026 | 11:24
  • 23951
  • 44
Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
  • 28244
  • 207
България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 07:01
  • 14088
  • 37
Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

  • 9 сеп 2026 | 10:35
  • 21749
  • 11
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 203705
  • 62