Ден 11 на US Open: Вълнуващите четвъртфинали продължават

Нюйоркските кортове на Откритото първенство на САЩ навлизат в своята най-гореща фаза. На 9 септември предстоят ключови четвъртфинални сблъсъци при мъжете и жените, които обещават изключителна интрига и качествен тенис.

Програмата от предстоящи мачове за деня започва в 18:30 часа българско време с женския четвъртфинал между Чинуен Женг и Елена Рибакина. Двете тенисистки имат богата история на преки двубои, като Рибакина има предимство в предишните им срещи, включително победи на Мастърса в Мадрид през 2026 г. с 2-1 сета (4-6, 6-4, 6-3) и в Доха с 2-1 сета. Женг обаче спечели сблъсъка им на Финалите на WTA през 2024 г. с 2-1 сета (6-7, 6-3, 6-1), което прави мача изключително непредвидим.

От 20:00 часа на корта излизат младата звезда Мира Андреева и американската любимка Кори Гоф. Статистиката от преките им двубои показва надмощие за Гоф, която спечели последния им мач в Рим през 2026 г. с 2-1 сета (4-6, 6-2, 6-4), а през 2023 г. надделя над Андреева на US Open с 2-0 сета (6-3, 6-2). Андреева също записа впечатляваща победа над Гоф на турнира в Мадрид през 2025 г. с 2-0 сета (7-5, 6-1).

От 21:30 часа започва четвъртфиналният сблъсък от мъжката схема между Карен Хачанов и белгиеца Александър Блокс. Хачанов стигна до тази фаза след силни изяви на турнира, включително победа над поставения под номер 3 Феликс Оже-Алиасим в по-ранните кръгове. Това ще бъде първи официален мач между двамата тенисисти, като Блокс ще търси изненадата срещу опитния си съперник.

В нощната сесия, започваща от 02:30 часа сутринта на 10 септември, Александър Зверев се изправя срещу нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп в друг интригуващ четвъртфинален сблъсък от мъжката схема.

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